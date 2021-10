https://cz.sputniknews.com/20211010/stepanek-vitezem-voleb-je-brusel-16119129.html

Štěpánek: Vítězem voleb je Brusel

Štěpánek: Vítězem voleb je Brusel

Mediální expert a jedna z nejviditelnějších tváří hnutí Trikolora Petr Štěpánek shrnul výsledky parlamentních voleb. Podle jeho názoru v České republice...

„Vítězem je Brusel aneb Veselé volební historky“ – tak nazval svůj příspěvek na sociálních sítích mediální expert. Jako první si vzal na paškál Piráty.„Piráty nezlikvidovala žádná dezinformační kampaň, jak nyní vytrubují do světa, nýbrž jejich vlastní koaliční partner. Tahle pirátská storka vstoupí do učebnic politologie,“ myslí si.„Piráti strašně toužili volby vyhrát, aby se dredatý Bartoš mohl posadit do Strakovky. Pročež si přifoukli svaly koalicí s plastelínovým STANem. Výsledkem je, že namísto 22 poslanců budou mít 4, zatímco jejich přifukovací partneři z řad Starostů znásobili svůj původně šestičlenný poslanecký klub téměř šestkrát, takže nově bude čítat 33 osob. Ze starostů to dělá zdaleka nejúspěšnější cizopasníky v dějinách českého parlamentarismu. A aby toho nebylo málo, piráti ještě starostům kampaň zafinancovali. Hmmm, tak to je vskutku politický deal století. Na pirátském škuneru bude nepochybně ještě hodně veselo,” dodal na téma Pirátů a jejich volebnímu propadu.Podle názoru mediálního experta nikoho nemohlo napadnout, že Piráty „zlikviduje“ jejich vlastní koaliční partner. Ti si prý nyní půjdou hledat práci.Předsedu vlády Andreje Babiše označil za „krutého likvidátora“. Komunisté, kteří zůstali pod hranicí 5 %, podle jeho slov nebyli vypuzeni ze sněmovny antikomunisty, nýbrž jejich vládním partnerem – Andrejem Babišem.„Prostě vyluxoval jejich elektorát. A udělal to tak důkladně, že se s tím svezli i sociální demokraté. Jo jo, takhle to končívá, když se levičáci peleší s velkokapitálem,” myslí si Petr Štěpánek.Mediální expert se také táže, zdali Andrej Babiš „nevyluxoval“ také sám sebe. Je prý otázkou, co se stane, až výkonnou moc ovládnout jeho soupeři.Ve srovnání s ním předsedu ODS Petra Fialu označil za zachránce, a ne likvidátora. „V koalici Spolu zachránil hnedle dvě skomírající strany. Takřka mrtvé progresivistické Topce zdvojnásobil sněmovní posádku, čtrnáct poslanců namísto dosavadních sedmi, no nekupte to. A ještě štědřejší byl k lidovcům. Namísto deseti kousků bude nyní v poslaneckých lavicích hřadovat třiadvacet (ne)křesťanských socialistů,“ napsal Štěpánek.Nadšení v centrále koalice Spolu po vyhlášení volebních výsledků bylo veliké, říká. Nyní se uvidí, jaké bude vystřízlivění.„Také voliči dostanou přesně to, co si zaslouží. Více Bruselu, smrtící Green Deal, zdražení takřka všeho, homosexuální manželství, hafo roztodivných pohlaví a politických neziskovek, multikulti, orwellovské chvilky nenávisti, ještě více politické korektnosti a zabetonovanou Českou televizi na bruselský způsob,“ uzavřel svůj příspěvek Petr Štěpánek.Parlamentní volbyPo sečtení 100 procent voličských hlasů volby vyhrála koalice SPOLU se ziskem 27,79 procent. Na druhé příčce skončilo hnutí ANO s 27,12 procenty. Třetí skončili Piráti a STAN s 15,62 procenty. Čtvrté místo obsadilo hnutí SPD s 9,56 procenty. Hnutí Přísaha nabralo 4,68 procent. Za Přísahou následuje ČSSD se ziskem 4,65 procent. KSČM získala pouhých 3,60 procent voličských hlasů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

