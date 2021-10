https://cz.sputniknews.com/20211010/tolik-hlasu-znamena-ze-jsme-vas-ve-vlade-nezklamali-premier-babis-okomentoval-volby-16120078.html

„Tolik hlasů znamená, že jsme vás ve vládě nezklamali.“ Premiér Babiš okomentoval volby

Předseda vlády Andrej Babiš na svých sociálních sítích zareagoval na volební výsledky. Hned na začátku se omluvil, že včera nenapsal. Poděkoval svým voličům a... 10.10.2021

„Moc se omlouvám, že jsem vám včera nenapsal. Tak velice stručně. Strašně moc děkuju všem našim voličům. Bylo vás 1 458 140, kteří jste se rozhodli volit hnutí ANO. Moc si toho vážím. Je to jenom o 41 973 hlasů méně, než jsme dostali v roce 2017 a jen o 35 765 hlasů méně než vítězné SPOLU. Po všech těch výmyslech a lžích, co o nás napsali, je to úplný zázrak,” myslí si premiér.„Děkuju za něj a přijímám ho s pokorou,” dodal.Babiš velkou voličskou podporu interpretuje jako spokojenost národa s jeho vládnutím. Teprve následující měsíce prý ukážou, zdali skutečně funguje politický program „antibabiš“, s nímž šly do voleb opoziční strany.„Tolik hlasů znamená, že jsme vás ve vládě nezklamali. Dnes jsme nejsilnější politická strana v Poslanecké sněmovně. Máme 72 mandátů, koalice SPOLU jich má 71 a samotná ODS jenom 33. Na první pohled se zdá, že projekt pětikoalice vyhnat Babiše z politiky zafungoval. Ale jestli to tak je, ukážou následující měsíce.Andrej Babiš svůj příspěvek ukončuje slovy, že se „vrátil od prezidenta“. K jeho zdravotnímu stavu však nic nenapsal.Zdraví prezidentaPrezidenta republiky Miloše Zemana odvezl hned po konci jednání s Andrejem Babišem z Lán vůz záchranné služby, namířeno měli do Ústřední vojenské nemocnice. Podle zdrojů Českého rozhlasu a České televize se však má jednat o plánovanou hospitalizaci.Dnes ve dvě hodiny odpoledne se k věci vyjádřil ředitel ÚVN. Podle jeho slov je prezident Zeman v nemocnici kvůli komplikacím při léčbě. „Prezident byl hospitalizován na mé doporučení. Známe jeho diagnózu, ale nemám souhlas se zveřejněním,“ ukončil krátký brífink ředitel ÚVN a ošetřující lékař hlavy státu Miroslav Zavoral.Dodal, že nemá od prezidenta souhlas zveřejnit přesnou diagnózu. „Diagnózu známe, jsme schopni zacílit léčbu,“ zmínil Zavoral.VolbyVítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany a hnutí, Občanskou demokratickou stranu, KDU/ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentě. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel.Do zákonodárného orgánu se nedostaly dvě nejstarší strany, sociálnědemokratická a komunistická, přičemž komunistům se to stalo poprvé od roku 1921. Obě strany nedokázaly překonat pětiprocentní bariéru. Vedení obou stran rezignovalo.Voleb se zúčastnilo 65,43 % občanů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Konečně se Babiš trochu sebral. Při sumírování mu nemusí z různých hledisek vycházet špatný výsledek. Koalice z pěti politických stran se rozhádají, neobstojí pak při hlasování o důvěře. Babišovi se ukáže volná cesta na post prezidenta a při mimořádných volbách ty stran, které měly kousek pod 5 %, asi získají více. A on sám bude na prezidenta kandidovat už při ne příliš vzdálených volbách do krajů, protože se Zemanem je to opravdu špatné. 🐸🐸🐸 2

Červenáček Babiš je přeci jen osobnost a hráč většího formátu. V podstatě se za ty roky naučil i jakž-takž státničit. Sice říkal jedno v Bruselu a jiné doma, sice si v Bruselu vydržoval nenáviděnou děvku Jourovou, sice se staral, aby jeho milovaný Agrofert, holding spojující 250 firem, na který si léta šetřil do prasátka, zůstal u bruselského korýtka dotací, ale jinak to nebyl špatný chlap. Tedy v porovnání s takovým Prof. PhDr. Fialou, Ph.D., LL.M. Zajímavá ukázka toho, jak tituly vyprázdní člověka. Fiala chlap není. 🐸🐸🐸 2

