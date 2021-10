Trump prohlásil, že Rusko vyvezlo z Afghánistánu americkou techniku

„Kosmické síly se jim, jak si jistě pamatujete, nelíbily. Budou ale jedny z nejdůležitějších. Reformovali jsme armádu, bylo to složitější než stažení vojsk z Pákistánu… z... z Afghánistánu. Mimochodem o Pákistánu, ten by nám pomohl, ale nežádali jsme o to. Dáváme Pákistánu miliardy, miliardy dolarů. Ale nedělá pro nás nic,“ poznamenal Trump.