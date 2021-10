https://cz.sputniknews.com/20211010/ukrajince-varovali-pred-nevyhnutelnou-tragedii-kvuli-ruskemu-plynu-16117493.html

Ukrajince varovali před nevyhnutelnou tragédii kvůli ruskému plynu

Ukrajince varovali před nevyhnutelnou tragédii kvůli ruskému plynu

Bývalý ukrajinský ministr dopravy a spojů a bývalý poslanec Nejvyšší rady Jevhen Červonenko prohlásil ve vysílání televize NAŠ, že Ukrajinu čeká tragédie, když... 10.10.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý poslanec zdůraznil, že Ukrajina může rovněž i nadále nakupovat přes korupční schémata reversní ruský plyn pod rouškou evropského, avšak nic dobrého z toho nebude.„Buď říct pravdu a jít k nim (pozn. k Rusku) a říct: „Dohodněme se, máme tragédii.“ Ta se stane, vysvětlím proč. Tento nešťastný plynovod a celý systém na dopravu plynu po zemi jsou uspořádány tak, že když v potrubí nebude plyn, nedokážeme dopravit plyn do všech bodů naší jednotné a nedělitelné Ukrajiny,“ prohlásil Červonenko.Politik zdůraznil, že plynovod byl vybudován jako hlavní kanál na dopravu ruských energonosičů do Evropy, proto je zkonstruován tak, že jeho provoz potřebuje určité množství plynu v plynovodech. Eventuální zrušení tranzitu způsobí proto kolaps ukrajinského plynového systému, míní Červonenko.Jako příklad snížení tranzitu plynu přes ukrajinské území uvedl spuštění plynovodu z Rumunska do Moldavska, do kterého dříve dopravovali energonosiče přes Ukrajinu.Ruský prezident Vladimir Putin předtím nejednou vyzval k nepolitizaci otázky tranzitu plynu přes Ukrajinu. Zdůraznil, že Moskva je připravena pokračovat v dodávkách přes území této země také po roce 2024.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Konečně Ukrajina přiznala kde je, uvěřila pohádce o "Veliké Ukrajině" kterou hrdinný ukrajinský lid vybuduje s pomocí EU za cenu nepřátelství s Ruskem. 7

slav007 Rusi presne vedia o schopnostiach a možnostiach Ukrajinskej plynovej siete - veď ju stavali, Rusi vedia, že žiadny plyn s EU reverzom netečie ale ukrajinci odoberajú plyn s tranzitu a označujú ho ako reverz a účtovne ide cez SR, PL, HU za zvýšenú cenu ... len Ukrajinci veria týmto rozprávočkám ale keď v EU zavládne zima nik nebude mať chuť na Ukrajinské rozprávky ... bližšia košeľa ako kabát 4

