V Česku bude asi také isté rodeo ako na Slovensku. Názor

V Česku bude asi také isté rodeo ako na Slovensku. Názor

Zaujímavá situácia vznikla po voľbách u nášho bratského národa. Strana premiéra Babiša prehrala iba o pár desatín percenta voľby s koalíciou SPOLU, ktorú... 10.10.2021

2021-10-10T16:43+0200

2021-10-10T16:43+0200

2021-10-10T17:41+0200

názory

slovensko

volby

česká republika

andrej babiš

ksčm

Česko poslalo ľavicu mimo parlamentu. Ale na to rovnako, ako u nás, obyvatelia za Moravou veľmi rýchlo zabudli a rovnako ako naši občania sa pridali k davovej psychóze a uverili masívnej protiľavicovej propagande zameranej najmä proti strane ANO premiéra Babiša. Zavážili asi dva problémy - Čápí hnízdo s financovaním z Eurofondov a kauza Pandora Papers, ktorá sa týka nákupu víl vtedajším podnikateľom Babišom vo Francúzsku, vytiahnutou novinármi tesne pred voľbami.Zaujímavé, ako majú v niektorých prípadoch obyvatelia Slovenska a aj Česka veľmi krátku pamäť. Zabudli na to, vďaka čomu prežili besnenie nacistov, ktorí ich chceli kompletne zlikvidovať ako rasu. Môžu za to ďakovať sovietskej Červenej armáde a napriek tomu odstraňujú sochy osloboditeľov. Nenávisť voči tejto krajine začína v roku 1968, kedy nás prišli okupovať a trvá dodnes. Všetko, čo len zaváňa socialistickou myšlienkou sa rozhodli zlikvidovať. Tak sa aj stalo so stranami ČSSD a KSČM.Zaujímavé bolo vyjadrenie šéfa Starostov a nezávislých Rakúšana, že po 32 rokoch konečne poslali komunistov do dejín. On, ktorý mal v 89-tom 11 rokov a mal určite šťastnejšie detstvo ako dnešné deti, ktoré zažívajú plno obmedzení a nariadení, súvisiacich s obavami rodičov o ich bezpečnosť. Pravú socialistickú prax nezažil, tak iba nadáva a zosmiešňuje bývalý režim. Žiaľ, školstvo sa podpísalo na krivení histórie a vypichuje iba zlé stránky bývalého režimu. Tie dobré a mnohé lepšie ako dnes za zmienku nestoja. Vlastnosť kydania hnoja na predchodcov zostala ako dedičstvo zo socializmu – okrem krátkeho pôsobenia Svododu, ani jeden prezident po odstúpení z funkcie nebol dobrý, počnúc Masarykom s Benešom a končiac Novotným.Za spomínaný výrok o vyhnaní KSČM do dejín zožal Rakúšan obrovský potlesk mladého auditória, ktoré sa rovnako skreslene dozvedelo o pôsobení komunistov v socialistickom Československu. Slovo komunista nadobudlo v československých školách vlastne pejoratívny význam. Pozor, nebránim tento systém, ale objektívny pohľad treba pripomínať. Mnohým sa žije lepšie, ale ešte viacerým horšie, predovšetkým tým, ktorí majú hlbšie do vrecka, a to treba mať na pamäti.V Česku pravdepodobne nastúpi pravica, ktorá má veľký podiel na obrovských korupčných škandáloch, na znížení životnej úrovne, rozpredávaní majetku i na mnohých samovraždách bezradných ľudí. Babiš sa snažil zlepšiť životné podmienky, ale občanov dostatočne nepresvedčil za štyri roky. Prezident Zeman ho prijme ako prvého a je možné, že i napriek druhému miestu vo voľbách ho ako najsilnejšiu stranu poverí zostavením vlády. Avšak koalície SPOLU a Piráti so Starostami sa poponáhľali a hneď po voľbách uzavreli dohodu, že s nikým ďalším vyjednávať nebudú. A Babiš s Okamurovou SPD nevytvorí s 92 poslancami väčšinu v parlamente.Bude na samotnom Babišovi, či z vody dokáže uvariť konzumovateľnú polievku, ako to dokázal Fico v predchádzajúcich voľbách na Slovensku, keď dostal do vlády dovtedy nezmieriteľné strany SNS a Most Híd, čo nikto nečakal. Babiš chce, ak ho poverí prezident zostavením vlády, najskôr osloviť víťaza volieb, ale tam to vyzerá veľmi zarúbane. Zaujímavo na tlačovej besede Babiš odpovedal na otázku, či bude reflektovať na funkciu predsedu poslaneckej snemovne: „To myslíte ako vtip, však? Ja som manažér, nie figúrka“. Pred voľbami pripustil, že ak zostane v opozícii, tak odíde z politiky, do ktorej vkročil preto, aby zastavil rozkrádanie a bezbrehé nakladanie so štátnym majetkom.Na Slovensku sme uverili výmyslom a fámam podporovaných žlčovými médiami a teraz žneme „luxus šťastia a pohody“ dennodenného života podporovaný totálnym chaosom a nekompetentnosťou vládnej štvorkoalície zloženej z ďalších prídavkov - troch strán v zoskupení OĽaNO.Český národ však sám pocíti, či šliapol do blata, alebo do kaluže s dvoma koalíciami vytvorenými z piatich strán, alebo sa poprechádza po novej asfaltke.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Pavel J. Volby v Česku vyhrál G. Soros. Myslím, že pojedem slovenskou cestou. Žádná radost na obzoru. Přesně podle výroku: chtěli jsme to nejlepší, ale dopadlo to jako vždycky.

