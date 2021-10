https://cz.sputniknews.com/20211010/v-cesku-byly-zverejneny-vysledky-parlamentnich-voleb-16115907.html

V Česku byly zveřejněny definitivní výsledky parlamentních voleb

Český statistický úřad zveřejnil výsledky voleb do parlamentu, jež se konaly v pátek a sobotu. 10.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-10T09:39+0200

2021-10-10T09:39+0200

2021-10-10T10:00+0200

Vítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany a hnutí, Občanskou demokratickou stranu, KDU/ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentě. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel. Do zákonodárného orgánu se nedostaly dvě nejstarší strany, sociálnědemokratická a komunistická, přičemž komunistům se to stalo poprvé od roku 1921. Obě strany nedokázaly překonat pětiprocentní bariéru. Vedení obou stran rezignovalo. Voleb se zúčastnilo 65,43 % občanů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Milan Zmeskal

Tady se o volbách nedá vůbec mluvit.Volby v koalici jsou jen bordel v politice.Tady nejde o zlepšení ekonomického růstu ČR ale o to kolik kdo dostane peněz v průběhu vládnutí ať se to národu líbí či nikoli.A vliv mladým na politiku?Nějak bylo a nějak bude.Tak ať si to teda užijí až do dna.Ještě nic nedokázali a již je jim vše jasné.Dobře to pronesl Štěpán v ČKD v době převratu.Mladí do politiky nepatří a nemají co do toho mluvit.A nyní je výsledek tady.Nějak bude.Toť vše co umí udělat.

