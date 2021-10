https://cz.sputniknews.com/20211010/z-200-zvolenych-poslancu-bude-asi-polovina-novych-do-snemovny-se-vraci-jaroslav-basta-16122533.html

Z 200 zvolených poslanců bude asi polovina nových. Do Sněmovny se vrací Jaroslav Bašta

Do sněmovní lavice se vrátí někdejší ministr vlády premiéra Miloše Zemana a bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta, který uspěl na kandidátce SPD v Pardubickém kraji.Návrat čeká i bývalou poslankyni a posléze středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou-Jermanovou, která byla dvojka na kandidátce ve středních Čechách. Poslancem bude ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček, stejně tak i ministryně financí Alena Schillerová a ministr obrany Lubomír Metnar. Poslancem se stal i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, a to také za ANO.V Poslanecké sněmovně bude i bratr šéfa SPD Tomia Okamury Hayato. Do lavic usednou i bývalí poslanci Nina Nováková a Marek Ženíšek. První zmíněná šla na kandidátku ve středních Čecách jako nestranička za lidovce, Ženíšek byl pak v Plzeňském kraji nominován za TOP 09.Výsledky volebPřipomeňme, že vítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany a hnutí, Občanskou demokratickou stranu, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentu. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel. Do zákonodárného orgánu se nedostaly dvě nejstarší strany, sociálně demokratická a komunistická, přičemž komunistům se to stalo poprvé od roku 1921. Obě strany nedokázaly překonat pětiprocentní bariéru. Vedení obou stran rezignovalo. Voleb se zúčastnilo 65,43 % občanů.Parlamentní volby proběhly v pátek 8. října a v sobotu 9. října. Lidé mohli v první volební den hlasovat od 14:00 do 22:00, během druhého volebního dne pak od 8:00 do 14:00. Češi mohli hlasovat i v zahraničí. Podle ministerstva zahraničí byl o letošní volby rekordní zájem. O voličské průkazy zažádalo na zastupitelských úřadech 2418 lidí, o polovinu víc než při prezidentských volbách před třemi lety. Dalších 12 tisíc hlasujících bylo zapsáno na zvláštních seznamech voličů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

