Zbořil o výsledku voleb: Prohráli ti, kteří si nevšimli změn, a teprve teď se o nich začnou dozvídat

Český politolog Zdeněk Zbořil se vyjádřil k výsledkům voleb. Má za to, že Česko čeká strastiplné povolební vyjednávání a při tom nejhorším scénáři může dojít i... 10.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle něj si však mnozí pouze teď uvědomí, že za jeho vlády došlo k mnoha změnám.Podle Zbořila do výsledku voleb snad zasáhla vyšší vůle.Poukázal na to, že rozdíly co do počtu hlasů dvou názorových proudů jsou v desítkách, ale i kdyby to byly stovky, tak to nic dobrého pro stabilitu příští vlády nevěští. Připomenul také dřívější vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že pověří sestavením vlády předsedu vítězné strany. Výsledkem proto podle politologa budou strastiplná vyjednávání a v nejhorším případě i předčasné volby. Nemyslí si, že by Zeman svůj postoj přehodnotil.Zbořil se také vyjádřil k tomu, že ČSSD i KSČM ve volbách neuspěly. Podle politologa to je další ohrožení průběhu sestavování nové vlády a prodlužování vlády bez důvěry nebo tzv. vlády odborníků a dodává, že s tím má Česká republika také své zkušenosti. „Snad přijdou na to, že velké sebevědomí a mnohomluvnost k volebnímu úspěchu nestačí,“ doplnil k tomu, že ČSSD a KSČM nemají žádný mandát. Podle něj tyto strany ztratily své voliče ve vnitrostranických sporech a kritikách své koaliční vlády, při kterých někdy dokonce trumfly i své protivníky. KSČM a ČSSD podle Zbořila pracovaly na svém debaklu už dávno.„Obě strany pro to udělaly, co mohly. Nejen v poslední době, ale už dávno, pradávno. Co je na nich ‚levicového‘? ČSSD se obávala rudé barvy svého praporu, nahradila ji růžovou a starosvětské oslovení soudruhu změnila na přítel. A KSČM si sice nechala starou firmu, ale neustále někomu vysvětlovala, že u nás nikdy komunismus nebyl. Ono se těžko bojuje proti třídním nepřátelům, když se s nimi dělíme o mamon ze stejného jidášského měšce, a nejde volat do zbraně a pod prapory, když sedíme doma za pecí a nezajdeme na návštěvu ani ke svým sousedům,“ komentuje dál politolog.Co se týče hnutí ANO, podle Zbořila hnutí spoléhalo na Babiše, ale ne vždy vůči němu bylo loajální. V této souvislosti uvedl jméno zejména eurokomisařky Jourové, která podle něj mohla napáchat tolik škody, že si to ani sama neuvědomuje.To, že se po celou dobu existence koaliční vlády nepovedlo přesvědčit její členy nebo ty, kteří mluvili o tom, že vládu podporují, aby někdy alespoň mlčeli, byla podle Zbořila osudová chyba. To mělo za následek, že se někdy zdálo, že jsou koaliční partneři největšími nepřáteli.Co se týče ODS, Zbořil konstatuje, že hnutí postavilo svůj program na antibabišovskou kartu. „Za systematického a do posledních předvolebních dnů úsilí a podpory ČT se zřejmě podařilo přesvědčit více než milion občanů ČR, že nebude-li Babiše, budeme žít v ráji. Podařil se jí trik, že na léta svého neúspěšného vládnutí zapomenula, a chtělo by se říct, že dnes bychom jejím voličům toto vítězství měli přát. Jen aby se to netýkalo také nás ostatních,“ uvádí dál Zbořil.Zbořil se také vyjádřil ke KDU-ČSL, ta podle něho dobře zná své voliče a počet mandátů lze považovat za úspěch.TOP 09 podle Zbořila vyvezla své představitele na pozice, ke kterým jim dopomohla zahraniční hlasování a ideová nekoncepčnost.„V moderních volbách ale nevolí ani Platon, ani Aristoteles. Možná jsou paní Pekarová Adamová a pan Feri pro českou politiku vhodnější typy než někdo, kdo studoval politickou filozofii. Piráti, kteří půl roku žili v iluzi, že budou sestavovat příští vládu, se snad konečně přesvědčili, že nestačí jenom volat pusťte nás na ně! a že dokonce ani nevadí, když si myslí, že prezident Masaryk dávno před lety varoval před nadměrným užíváním internetu. Nebo že si pan předseda strany myslí, že nejvyšší horou ČR je Smrk. Zdá se, že přece jen neměli tak brzy politikařit a vzdávat se fundamentálního přemýšlení o politice,“ praví dál Zbořil.Zbořil se také vyjádřil ke kauze Pandora Papers. Podle něj však zásadně výsledek voleb neovlivnila.Co se týče výsledků voleb a toho kdo vyhrál, a kdo prohrál, Zbořil si myslí, že prohráli všichni, kteří si nevšimli změn, ke kterým došlo za poslední 4 roky, a teprve teď se o nich začnou dozvídat.Vyjádřil se také k možnostem Babiše: „Jestliže se Andrej Babiš rozhodne pro menšinovou vládu, mohou v ní být nestraníci, odborníci pro jednotlivé resorty, kteří mohou garantovat, že se stát nestane hrou diletantů a vyřeší možnou vládní krizi. Třeba se tím zabrání i možnému komplotu, nebo dokonce spiknutí, které bylo zahájeno zprávami o nemoci, a dokonce i smrti prezidenta republiky, který se v tomto případ jevil jako hlavní překážka jedné z možných variant změny režimu,“ uvedl.To se týče doby vyjednávání, nelze ji odhadnout.„Tuto dobu nelze odhadnout, je tomu i u členských států EU rozdílně – v Belgii, to několikrát trvalo téměř dva roky, v Itálii opakovaně dlouhé měsíce, u nás, když Václav Klaus jmenoval Mirka Topolánka předsedou vlády, asi čtyři až šest měsíců. V každém případě je to doba, ve které dochází k jednáním, která ne vždy respektují vládu voličů, zasahují do nich zájmy nevolených elit a často, jako např. ve Státu Izrael, jsou řešením předčasné volby, a to dokonce několikrát opakované,“ vysvětluje politolog.Situace také hodně závisí i na prezidentovi, který může zpomalovat nebo urychlovat proces. V případě, zda se jeho zdravotní stav zhorší a on nebude schopen vykonávat úřad, jeho pravomoci by mohly přejít na předsedu vlády a předsedu Senátu PČR.A co míní Zbořil ohledně setrvání Babiše v politice a jeho kandidatuře v prezidentských volbách?„Nevím, ale pokud je mi známo, ta dlouholetá podlá a špinavá kampaň proti jeho osobě a celé jeho rodině, nemluvě už o čtyřletých obstrukcích proti jeho menšinové vládě, jej nenaplňuje obdivem k české politice. Asi by nebylo moudré, kdyby se chtěl v této zemi ucházet o funkci hlavy státu. Jistě by ho ale bavilo přihlížet, jak se o tento úřad budou svářit generál Pavel, Dominik Hašek, asi osm senátorů a možná dojde i na pana plk. Koudelku. A to jsou ještě v záloze jiní politici a političky, kteří jsou znalí vážnosti bruselských úřadů a desítek neziskových organizací,“ míní Zbořil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

