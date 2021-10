https://cz.sputniknews.com/20211010/zemana-hned-po-jednani-s-babisem-odvezla-z-lan-sanitka-16117379.html

Zemana po jednání s Babišem odvezla z Lán sanitka. Podle ředitele ÚVN jde o komplikace při léčbě

Zemana po jednání s Babišem odvezla z Lán sanitka. Podle ředitele ÚVN jde o komplikace při léčbě

Prezidenta republiky Miloše Zemana odvezl hned po konci jednání s Andrejem Babišem z Lán vůz záchranné služby. Doprovodilo ho několik limuzín. Ředitel ÚVN... 10.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-10T12:22+0200

2021-10-10T12:22+0200

2021-10-10T14:16+0200

česko

miloš zeman

andrej babiš

prezident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/16072230_0:33:3110:1782_1920x0_80_0_0_a4e0827cec67e319449d1c6351fa36a4.jpg

Na sanitním voze, který opouštěl Lány, bylo napsáno: „Mobilní JIP.“ Vůz podle nápisů patří Ústřední vojenské nemocnici, kam byl prezident s největší pravděpodobností převezen.Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích mezitím potvrdila, že prezident byl hospitalizován. Nesdělila žádné další podrobnosti.Podle zdrojů Českého rozhlasu a České televize se však má jednat o plánovanou akci. Ve dvě hodiny odpoledne by se měl vyjádřit prezidentův ošetřující lékař a šéf ÚVN Miroslav Zavoral ke zdravotnímu stavu hlavy státu.Ve 14:00 se k věci vyjádřil ředitel ÚVN. Podle jeho slov je prezident Zeman v nemocnici kvůli komplikacím při léčbě. „Prezident byl hospitalizován na mé doporučení. Známe jeho diagnózu, ale nemám souhlas se zveřejněním,“ ukončil krátký brífink ředitel ÚVN a ošetřující lékař hlavy státu Miroslav Zavoral.Dodal, že nemá od prezidenta souhlas zveřejnit přesnou diagnózu. „Diagnózu známe, jsme schopni zacílit léčbu,“ zmínil Zavoral.Jednání s BabišemPředtím, než byl prezident odvezen do nemocnice, jednal asi půl hodiny s předsedou vlády Andrejem Babišem, jenž za ním do Lán dorazil. Premiér z rozhovoru s prezidentem odjel a vyhnul se přitom novinářům.Sám předseda vlády předtím informoval média, že jednání s prezidentem bylo dlouho naplánováno a nemá se týkat volebních výsledků.Miloš Zeman v průběhu dneška také zveřejnil na svých sociálních sítích blahopřání vítězům voleb.„Blahopřeji vítězům voleb a všem poslancům, kteří byli zvoleni, bez ohledu na jejich příslušnost k politickým stranám a uskupením. Přeji jim mnoho úspěchů v jejich další práci,“ uvedl.„Prosím o citlivý přístup“Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček mezitím na svých sociálních sítích požádal veřejnost, zejména pak novináře, o citlivý přístup ke zdraví prezidenta Zemana.„Milí přátelé, zdvořile si dovoluji požádat, zejména politiky a novináře, o citlivý přístup k hospitalizaci pana prezidenta. Každý můžeme onemocnět, pak má být na prvním místě lidskost, přání brzkého uzdravení. K tomu nás vede víra i svědomí,“ napsal prezidentův mluvčí na svých sociálních sítích.O několik minut dříve přitom Ovčáček informoval, že Zeman byl do nemocnice odvezen na základě doporučení jeho ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala.Do Ústřední vojenské nemocnice hned dorazila manželka prezidenta Ivana Zemanová a dcera Kateřina. Česká média uvedla, že na místě se také nacházejí hradní kancléř Vratislav Mynář a protokolář Vladimír Kruliš.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Z politiky v ČR může jebnout i zdravého občana, přeji prezidentu ČR uzdravení. 21

❌➗➖➕ StBák Babiš a židoZeman po té jejich volební katastrofě teď hledají způsoby jak podvodně udržet moc a udělat Babiše prezidentem. Což bude další krutý vládní boj, jak se jich zbavit, protože jde o klíčové vládní pozice.. Samozřejmě že podpořím všechno, co tu jejich USraelskou hrůzovládu ukončí.. 🇨🇿👍 8

9

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, andrej babiš, prezident