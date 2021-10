https://cz.sputniknews.com/20211011/adam-vojtech-prozatim-zustane-na-postu-ministra-podle-babise-ma-s-vladou-zustat-az-do-konce-16133189.html

Adam Vojtěch prozatím zůstane na postu ministra. Podle Babiše má s vládou zůstat až do konce

Adam Vojtěch prozatím zůstane na postu ministra. Podle Babiše má s vládou zůstat až do konce

Premiér Andrej Babiš uvedl pro TV Nova, že bude nutné, aby zůstal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve funkci i po listopadu. Podle jeho slov bude nutné, aby... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-11T19:14+0200

2021-10-11T19:14+0200

2021-10-11T19:14+0200

zdraví

andrej babiš

vláda

vláda české republiky

adam vojtěch

ministerstvo zdravotnictví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/12573295_0:165:3052:1882_1920x0_80_0_0_3528b44b0a629a1fdccd864953e7645d.jpg

Co se týče Vojtěcha, ten měl končit nehledě na výsledek voleb. Od listopadu měl tak spadat pod ministerstvo zahraničí, a to jako velvyslanec ve Finsku. Vypadá to však, že bude vše jinak.Jak píše tn.cz, reportérka TV Nova se ptala premiéra Babiše na situaci na resortu zdravotnictví.Samotný Vojtěch zřejmě o svém delším ministerském angažmá zatím ještě neví. Jak Babiš totiž vysvětlil, Vojtěch je v zahraničí. Podle něj to však nehraje roli, jedná se prý o záležitost technického charakteru a myslí si, že to bude akceptovat. Situace se dle něj změnila a je nutné dělat změny.Adam Vojtěch byl ministrem zdravotnictví od prosince 2017 do září 2020, kdy na vlastní žádost skončil. Na ministerstvo se však vrátil koncem května, kdy byl odvolán ministr Petr Arenberger. Původně měl Vojtěch v Helsinkách nastoupit již v létě.Zmiňme, že před pár dny se vyrojily informace o tom, že český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má dočasně přidělenou policejní ochranu. Uvádí se, že před jeho domem v Praze již nejméně dva týdny hlídkuje policejní vůz. Uvedli to svědci.Pokud jde o samotného ministra, ten tuto informaci o přidělené policejní ochraně zatím nepotvrdil ani nevyvrátil. Vyhýbavě se k dotazu na toto téma postavilo i ministerstvo zdravotnictví či policie. Oba úřady totiž neposkytly jednoznačnou odpověď na konkrétní otázku.Výsledky volebBěhem víkendu proběhly v Česku parlamentní volby. Vítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany a hnutí, Občanskou demokratickou stranu, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentu. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211006/dalsi-na-rade-ministr-zdravotnictvi-vojtech-ma-mit-policejni-ochranu-co-se-stalo-16075173.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, andrej babiš, vláda, vláda české republiky, adam vojtěch, ministerstvo zdravotnictví