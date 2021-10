„Andrej, ja nikam neodchádzam“! Slová Fica určené Kiskovi pri demisii vlády sa začínajú plniť

https://cz.sputniknews.com/20211011/andrej-ja-nikam-neodchadzam-slova-fica-urcene-kiskovi-pri-demisii-vlady-sa-zacinaju-plnit-16128216.html

Kiska mal obrovsky veľké oči pred voľbami a už už si prisvojoval miesto premiéra (Funkcia prezidenta je hierarchicky najvyššie a má byť odmenou za dlhoročné pôsobenie v politike, aby prezidenta rešpektovali a po nej sa už nastupuje do politického dôchodku), ako kedysi Sulík. Ale Kiskove veľké oči skončili výsledkami volieb a zuby mu cvakli naprázdno! Práve jeho strana („plná odborníkov“! ako to prezrádzali reklamné slogany a ako nám to dokázala počas jeden a pol roka na čele s Remišovou) sa dostala do parlamentu len tak tak s odretými ušami. A tak sa nádejný premiér radšej s hanbou porúčal z politiky. Prečo by mal byť iba nejakým podradným ministrom či poslancom a nie premiérom? Nuž, voliči ocenili jeho „úžasné“ prezidentské pôsobenie. Odignorovali ho aj Európske špičky a okrem Macrona, V4 a Rakúska ho neprijali ako prezidenta ani v Bielom dome (Obama mu venoval iba fotografický termín na stretnutí NATO). Ale treba poznamenať, že sa bratal s fašistickým Porošenkom, ktorého povýšil na svojho priateľa a na Ukrajine bol preto varený pečený.Svojskú misiu ako prezident splnil. Doslova rozoštval celé Slovensko pod vienkom spravodlivého potrestania SMERákov. Jeho dovolenky a súkromné zahraničné cesty boli nad povinnosťami prezidenta. Pracoval iba tri dni do týždňa. To bola jeho jednorazová politická púť – prezident na jedno použitie - pripomínajúca strany ako Luptáková „keľňa“ ZRS či Ruskova ANO. Kiska odôvodnil svoj koniec zdravotnými problémami (pravdepodobne kamuflovanými), ktoré určite začali po prvej povolebnej schôdzke lídrov dnešnej koalície, po ktorej sa pred novinármi ani poriadne nevyjadril a stál v úzadí s tvárou červenou ako paprika, pravdepodobne od rozčúlenia z nesplnenej túžby byť premiérom a slovnému útoku Kollára. A potom akoby sa po ňom zľahla zem. A pod zem sa zľahlo aj jeho trestné stíhanie z daňových podvodov (Čo na to nový policajný prezident Hamran?), keď si kampaň na prezidenta zarátal do daňového vyúčtovania svojej firmy. Objavilo sa iba video ako dohaduje kšefty s pozemkami s mafiánom, ktorý ako dôležitý svedok zrazu záhadne zomrel.A sám Kiska sa opäť zrodil pred niekoľkými dňami, keď mu média urobili zadarmo reklamnú kampaň na jeho knihu o prezidentovaní, ale ako vymyslený príbeh, v ktorom môže beztrestne kydať na svojho úhlavného nepriateľa Fica.A neodpustil si kydanie aj v rozhovoroch. Jeho slová „Fico rastie, lebo sa bojí“ majú „obrovskú výpovednú hodnotu!“ Pravda je taká, ak by bola súčasná vláda aspoň trošku normálne fungujúca, tak by jeho rast nebol taký, že už teraz ohrozuje povolebného lídra Pellegriniho a v niektorých prieskumoch ho už aj poráža.Ďalšou prisvojenou vetou od vládnej koalície je (nepredpokladám, že je to z Kiskovej hlavy), že Fico ohrozuje celú republiku! svojím postojom voči očkovaniu! Asi to vychádza zo súčasnej veľkej podpory obyvateľstva bývalému trojnásobnému premiérovi, ktorý sa v opozícii cíti ako ryba vo vode. Voliči totiž precitli. A toto Kiska nedokáže preglgnúť. Pritom voličov SMERu sa dalo očkovať podstatne viac ako troch koaličných strán dokopy. Nespomíname tu percentá priaznivcov strán, pretože tie nemajú pri výške preferencií výpovednú hodnotu k počtu zaočkovaných.A neodpustil si ani slová: „Očista už začala, pretože mnohí, ktorí boli na čele tejto mafie sú už vo väzení a mnohí sa už priznali“. Opäť prevzal slová od Matoviča, Mikulca, Remišovej, Šipoša a spol. Žiaľ, Kiskova očista samého seba stále v OČTK chýba. Nuž, spravodlivosť na Slovensku, či možno na súčasnom Slovensku platí iba pre opozíciu.Názor väčšiny národa je, že bol najhorším slovenským prezidentom po 89-tom roku, ktorý rozoštval masy. Koniec koncov, dali mu to najavo vo voľbách, kde vďaka iba 0,78 percenta sa predral do parlamentu. Stranu Za ľudí volilo iba 166 325 voličov a ak by zle zostavená koalícia PS a Spolu dostala o 4 desatiny percenta hlasov viac, po prerátaní percent by Kiskova strana odišla s dlhým nosom. No, ale ako prílepok k trom stranám s dvoma ministrami koalície a doplnením ústavnej väčšiny sa to hodilo. Dnes sa Kiskova rozpadajúca strana Za ľudí na čele s Remišovou - „super odborníčkou oplývajúcou ohromujúcimi múdrosťami“ a životom neskúseným tribúnovým krikľúňom a fantasmagorom Šeligom potáca s asi 2 percentami preferencií na chvoste. A tak si môžeme povzdychnúť, že zlo vo svojej podstate má dnes našťastie veľmi krátke trvanie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

