Babiš má poslaneckou imunitu. V kauze Čapí hnízdo se nesmí konat

Trestní řízení s premiérem Andrejem Babišem v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo bylo pozastaveno. Důvodem je, že v sobotu byl zvolen jako poslanec dolní komory... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-11T18:21+0200

česko

vyšetřování

andrej babiš

čapí hnízdo

imunita

Kauza Čapí hnízdo, kterou v létě státní zástupce vrátil policii na doplnění, je teď opět v rukou dozorového státního zástupce Jaroslava Šarocha. Ten však ve věci nemůže dál konat.„Mandát vzniká ihned po volbách, nečeká se například na ustavující schůzi Polanecké sněmovny,“ doplnil.V kauze Čapí hnízd proto v současné době nelze dělat žádné úkony. Vrchní státní zastupitelství v Praze v září prověřovalo práci Městského státního zastupitelství v Praze a rozhodlo, že státní zástupce Jaroslav Šaroch udělal chybu, což způsobilo prodloužení řízení. Vedení městského státního zastupitelství dalo Šarochovi měsíc na to, aby o policejním návrhu na obžalobu rozhodl. Tato doba se teď ale ještě prodlouží.Zatím také není jasné, kdy bude do Poslanecké sněmovny odeslána žádost o vydání Andreje Babiše.Kauza Čapí hnízdoPokud jde o kauzu Čapí hnízdo (ČH), její podstatou je, že nemovitost původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se z ČH stala akciová společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Nicméně na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, následně jej vložil do svých svěřenských fondů.Babiš si však stojí za tím, že je celá kauza účelová a uměle vykonstruovaná. Proto již několikrát odmítl, že by kolem farmy bylo něco nezákonného.Premiér ale nebyl jediným obviněným v této kauze. Celá kauza se týká také Jany Mayerové, která nyní používá své dívčí příjmení Nagyová. Ta se však nyní ke kauze vyjádřit nechtěla. V minulosti však uváděla, že zákon porušen nebyl.Do kauzy navíc bylo zapleteno více lidí, včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. I některé z nich policie původně obvinila. Nicméně Šaroch v květnu roku 2019 zrušil stíhání Faltýnka a dalších tří lidí. Stejně tak postupoval i předloni v případě všech zbylých obviněných, včetně Babiše.Celá věc pokračovala tím, že bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci roku 2019 obnovil stíhání Babiše a Mayerové. Vyhodnotil totiž, že řízení v jejich případě bylo zastaveno nezákonně a předčasně.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ Kdo Babiše zvolil jako poslance, je zřejmě stejný vládní spiklenec a kriminálník. To samé se děje v Rakousku, kde Kurz kvůli skandálu odstoupil z funkce a stal se poslancem. Takovou vládní zločineckou mafii je asi jediný spravedlivý způsob je postřílet, jako se to i s každým zločincem v nutném případě provádí.. USraelci v takových případech zločince zatknou z jiných důvodů, jako třeba, že je kriminální psychopat, který ohrožuje bezpečnost země. Syčák Babiš si nic jiného nezaslouží a doufám že skončí ve vězení. Proto si také v ministerstvu spravedlnosti pořád podle jeho potřeby dosazoval jeho zločinecké kumpány, což v dějinách ČR ještě nikdy nebylo.. 🇨🇿👎🤮🚾🚾

