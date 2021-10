https://cz.sputniknews.com/20211011/ceny-ropy-kvuli-drahemu-plynu-vyskocily-16125198.html

Ceny ropy kvůli drahému plynu vyskočily

Ceny ropy kvůli drahému plynu vyskočily

Světové ceny ropy stouply po otevření burz téměř o 2 %, velká poptávka je povzbuzena především drahým plynem, o čemž svědčí data obchodů a komentáře analytiků. 11.10.2021, Sputnik Česká republika

V 7:04 SEČ stoupla cena prosincových futures na severomořskou směs značky Brent o 1,63 % na 83,74 dolaru za barel, listopadových futures na texaskou lehkou WTI o 2,04 % na 80,95 dolaru za barel.Nárůst je vyvolán velkou poptávkou po ropě jako alternativě velmi zdraženého zemního plynu.Částka smluv na dodávky tohoto paliva stoupla v Evropě od začátku srpna ke konci září víc než na dvojnásobek, historické maximum bylo zaregistrováno 6. října - 1 937 dolarů za tisíc kubíků. Ke konci týdne ale ceny klesly téměř na tisíc dolarů.Na posledním zasedání OPEC+ bylo přijato rozhodnutí neurychlovat zvýšení těžby ropy. Od srpna zvyšují členové kartelu každý měsíc denní těžbu o 400 tisíc barelů, ale do konce září 2022 to plánují postupně zrušit.V poslední době značně stouply ceny dalších energetických zdrojů. V říjnu například padl historický rekord ceny energetického uhlí, které stálo přes 300 dolarů za tunu.Minulý týden čtenáři britského deníku The Daily Mail se zastali Ruska, které se obviňuje ze záměrného omezení dodávek zemního plynu do Evropy.Důvodem k diskusi byl článek, podle něhož prý Vladimir Putin vydírá předáky evropských zemí sliby zvýšit export plynu poté, co bude certifikován plynovod Nord Stream 2. Mnozí čtenáři odsoudili podobný útok na Rusko a podotkli, že je kritizováno kvůli všemu.„To je jejich plyn, a stanoví cenu, jakou chtějí,“ napsal PTFE98.„Jakmile se něco stane, hned obviňují z toho Rusko!“ podpořil ho Smarty S.„Rusko chce prodávat více plynu. Byrokraté z USA a Evropy odkládají spuštění plynovodu. Ceny neklesají, ale rostou… Co s tím ale má dělat Rusko?“ ptá se jeden z komentátorů.Někteří čtenáři jsou přesvědčeni, že veškerou vinu na tom mají USA, které záměrně vytvořily umělý deficit.„Využily sankcí, aby odložily výstavbu nových plynovodů… To bylo jejich cílem od samého začátku. USA ani nehodlaly prodávat plyn do Evropy… Exportují plyn jen v průběhu několika měsíců ročně a importují ho v zimě,“ zdůraznil casaloco.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

