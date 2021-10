Češi si připlatí i za vánočního kapra. Kilogram třeboňského bude stát asi 120 Kč

„Nezdražují jenom jednotlivé věci, ale zvyšuje se cenová hladina. Nejsou to jenom vstupy. Náš podíl exportu je minimálně 70 procent, tak vidíme, co se děje i v okolí, v Rakousku, Německu. Cena bude tak i na českém trhu vyšší, zatím odhadujeme okolo deseti procent, nicméně musí to potvrdit ještě samotný výlov, protože letošní rok není nikterak příznivý: duben, květen studený, ryba neměla takové přírůstky jako jiná léta. Čekáme na výsledky hlavně velkých rybníků a Rožmberk nám napoví, jak se rok vyvíjí," uvedl Provázek.