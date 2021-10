https://cz.sputniknews.com/20211011/evropska-komise-zasle-polsku-zadost-o-zaplaceni-pokuty-za-dul-turow-16129406.html

Evropská komise zašle Polsku žádost o zaplacení pokuty za důl Turów

Evropská komise zašle Polsku žádost o zaplacení pokuty za důl Turów

Evropská komise podle procedury pošle polské straně žádost o zaplacení pokuty, kterou Varšavě uložil Soudní dvůr EU za porušení rozhodnutí o zastavení těžby v... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

V květnu Soudní dvůr EU na žádost Česka rozhodl, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu v dolu Turów. Česká strana protestuje proti plánovanému rozšíření dolů, protože to může snížit úroveň spodních vod a vytvořit problémy s vodou v nejbližším okolí. 20. září Soudní dvůr EU přikázal Polsku, které rozhodnutí ignorovalo, že musí platit 500 tisíc eur jako denní pokutu až do zastavení těžby.Rozhodnutí Soudního dvora EUSoudní dvůr EU na žádost Česka nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo veškeré práce v dolu Turów. Česká strana protestuje proti plánovanému rozšíření dolu, poněvadž to může snížit hladinu podzemních vod, vytvořit problémy se zásobováním vodou přilehlého území a způsobit škody životnímu prostředí. 20. září Soudní dvůr EU přijal rozhodnutí, že Polsko, které nesplnilo jeho nařízení, musí platit denně pokutu ve výši 500 tisíc eur, dokud nezastaví těžbu v dole.Polský prezident Andrzej Duda dříve prohlásil, že si Varšava nemůže dovolit zavření dolu Turów, protože přijde o 7 % energetického trhu. Polský premiér Mateusz Morawiecki 26. září informoval o návrzích Varšavy ohledně překonání problému s dolem. Jde podle jeho slov o finanční pomoc Polska obyvatelům českých pohraničních okresů v realizaci projektů týkajících čištění vody, výstavby bariér proti hluku a dalších investic.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

