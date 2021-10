https://cz.sputniknews.com/20211011/filip-nemam-vycitky-svedomi-ze-bych-strane-neodevzdal-maximum-sveho-casu-zkusenosti-pracovitosti-16129657.html

Filip: Nemám výčitky svědomí, že bych straně neodevzdal maximum svého času, zkušeností, pracovitosti

Filip: Nemám výčitky svědomí, že bych straně neodevzdal maximum svého času, zkušeností, pracovitosti

Rezignace Vojtěcha Filipa na post předsedy KSČM přišla v sobotu po výsledku parlamentních voleb. Stejně se rozhodl i Jan Hamáček z ČSSD. Filip podle svých slov... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

Sociální demokraté spolu s komunisty se ve volbách propadli. Obě strany zůstaly pod hranicí pěti procent. V reakci na to rezignovali na posty předsedů stran lídři Vojtěch Filip a Jan Hamáček.Na Facebooku se Filip vyjádřil k výsledkům voleb, ke své rezignaci, ale také ke slovům volebního manažera KSČM, který poskytl rozhovor pro Seznam Zprávy.Na začátku Filip uvedl, že mu včera přišla SMS zpráva se zněním, že neúspěch KSČM je pro odesílatele politické Nagano. Pokračoval s tím, že to považuje za logické vyústění situace, která uvnitř strany nastala po loňských krajských volbách. „Chápu, že veškerá odpovědnost za neúspěch se nyní sesypala na moji hlavu a nemám žádný problém ji přijmout. O tom to ale ve své podstatě není. I v neúspěšném fotbalovém či hokejovém týmu rezignují trenéři, protože vyměnit jednoho kouče je logicky snazší než propustit dvacet hráčů,“ dodal.Přiznal, že byl jako předseda zodpovědný za pracovitost členské základny, avšak pracovat za ostatní kandidáty a funkcionáře již nemohl. Zmínil, že pakliže si to mnozí neuvědomí, posun kupředu nenastane.Sdělil, že se natolik poníženě necítí, aby na sebe nechal plivat od člověka, který o sobě tvrdí, že byl volební manažer. Podle něj to není pravda, protože takové usnesení VV UV nikdy nepřijalo a pokud někde působil, tak prý možná se zlým úmyslem poškodit stranu, a to ještě asi s vědomím některých funkcionářů, kteří se rozhodli škodit KSČM.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vítězslav Bilko Filipe, spíše hlavu dolů, stal se z tebe liberál.

