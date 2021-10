https://cz.sputniknews.com/20211011/film-zatopek-bude-v-usa-bojovat-o-oscara-16125034.html

Film Zátopek bude v USA bojovat o Oscara

Česká filmová a televizní akademie do boje o Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film vysílá dílo režiséra Davida Ondříčka Zátopek, který měl premiéru na... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

Režisér Ondříček ve filmu přibližuje životní příběh českého olympijského šampióna Emila Zátopka, kterého hraje Václav Neužil. V hlavní roli se objevila také Martha Issová, která hrála Danu Zátopkovou.Letos je slavnostní ceremoniál 94. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd naplánován na 27. března 2022. Oscarový shortlist bude odhalen 21. prosince 2021 a samotné nominace budou zveřejněny 8. února 2022.Česká akademie letos vybírala ze 13 českých hraných, dokumentárních a animovaných filmů. Za Zátopkem skončily Atlas ptáků a Myši patří do nebe. Hlasování probíhalo od 27. září do 8. října 2021.Premiér filmu ZátopekPremiéra filmu Zátopek na festivalu v Karlových Varech sklidila potlesk ve stoje a inspirovala advokátku Moniku Čírtkovou k úvahám o tom, proč by na rozdíl od publika nevstala.Na úvod statusu autorka začala tím, za co je třeba film pochválit, a to jsou herecké výkony.„Václav Neužil Emila Zátopka nehraje, on jím je. Jeho výkon v hlavní roli je excelentní a za to mu patří velká poklona,“ podotkla advokátka.Podle jejího názoru se moc povedlo zachycení atmosféry závodů a strhujících sportovních výkonů. „Některým hrdinům se má tleskat na stadiónu a ne v kině,“ uzavřela status Čírtková.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

