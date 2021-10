https://cz.sputniknews.com/20211011/josef-skala-putin-prohral-ceske-volby-pak-uprimnou-soustrast-volicum-16132516.html

Josef Skála: Putin prohrál české volby? Pak upřímnou soustrast voličům…

Ohromující porážka v parlamentních volbách smetla z politické scény celé vedení KSČM. Předseda komunistů Vojtěch Filip a všichni členové vedení rezignovali na... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

Čekal jste, že se něco takového stane, a co by teď měli dělat komunisté? Zeptal se Sputnik zkušeného politika, bývalého místopředsedy Komunistické strany Čech a Moravy, publicisty Josefa Skály:Nejsem z těch, kteří teď panáčkují jako generálové po bitvě. Před debaklem, který jsme utržili, varuji dlouhé roky a nahlas. Celou tu dobu nosím kůži na trh i za zásadní změnu, která by té ostudě předešla. Viníky našich porážek to dráždí dodnes. Schytal jsem i řadu podlých urážek. Hezky to řekl Bertold Brecht: „Utržil jsem spoustu úderů, některé dokonce i od třídního protivníka.“ Ten moudrý muž mluví z duše i mně.Každé vítězství, stejně jako každá porážka, má svého autora. Kdo a co přivedlo komunistickou stranu k tak žalostnému výsledku?Harakiri spáchala politika „poctivé správy“. Správy dnešních shnilých poměrů, čeho jiného. Dvě slova v uvozovkách jsou doslovným citátem. Z projevu mého soupeře o post předsedy strany už na IX. sjezdu v květnu 2016. S námi musí přicházet jasná alternativa. Skutečná východiska ze všech pastí, s nimiž si neví rady „elity“, okupující většinu zdrojů planety. Jedině pak jsme mluvčím a navigátorem miliónů lidí, s nimiž se poměry nemazlí. I spousty těch, komu nic nehrozí, nadvláda impotence a darebáctví se však příčí jejich erudici a morálce. Právě tuhle roli jsme už však přestali hrát. Zadusilo ji vedení strany, jež rezignovalo až po sobotním fiasku.Zda se, že se čeští komunisté ze „sametové revoluce“ nikdy nevzpamatovali. Jejich politika byla extrémně opatrná, někdy ji nebylo možné odlišit od politiky vládnoucí strany. Správný dojem?Tunelářský převrat, inscenovaný ve velmocenské režii, nám přirozeně podrazil nohy zákeřně a s hlubokými důsledky. Naše krédo i dějiny ostouzel vodopád demagogie i z metropole, od níž jsme takový podraz rozhodně nečekali. Ústup do jakési kruhové obrany byl tehdy vynuceným manévrem. Podmínky se však mezitím změnily dramaticky. Hlavně na veřejnost, plnou rozčarování a oprávněných obav, musí stražit návnady i strany, razící zájmy kapitálu z cizí práce. Kdo jiný se měl postavit do čela kritickým náladám a protestním hlasům, než právě my? Naše křídlo v KSČM o to bojuje už řadu let. Jen o pár hlasů jsme prohráli i na sjezdech v letech 2016 a 2018. Dopadlo to podle zásady „Vítěz bere vše“. Politiku, která nás srážela ke dnu už tehdy, dovedl do ještě absurdnější polohy. KSČM to odcizilo statisíce voličů, na něž bylo spolehnutí i v dobách, kdy straně hrozil zákaz. Média se nám pošklebují jako „součásti establishmentu“, kterou si „pronajalo ANO“. Ty, kdo řídí a tlumočí politiku strany, však neprobralo z mrákot ani to. Na skutečnou alternativu rezignovali úplně. V bláhové naději, že voličům „prodají“ své zásluhy na politice vlády.Kolik pokusů bylo podniknuto pro zákaz Komunistické strany… Zdá se však, že prohra voleb tento problém vyřešila. Strana je zbavena možnosti aktivně ovlivňovat politický život země. A co dále? Koalice se sociálními demokraty, co zároveň by odstranilo obvinění, že prý KSČM nechce reformovat?Nás, komunisty, lze vymazat z politické mapy jen nakrátko. Jedině „zásluhou“ lidí, co levicové politice rozumí jako koza petrželi. Tím méně jim voní závazky, které z ní plynou. Rusové říkají „nět chuda bez dobra“. My, Češi, zase – „všechno zlé je k něčemu dobré“. Platí to i o volebním debaklu KSČM. Kudy dál - a kudy už ani milimetr - zpřehlednil v nevídané nahotě. Nejsem sám, kdo se netají ani jinou nadějí. Teď, kdy KSČM nedosáhne na lukrativní posty placené státem, se vypaří i většina „politických živnostníků“. A strana tak dostane znovu šanci být tím, co má v názvu - svižnou systémovou opozicí. Promlouvat z duše všem, kdo nic neukradli a zloději je za to trestají. Měnit sůl země v sílu, která už nebude mlčící většinou, ale vezme si důrazné slovo. Aby jím hnala na hrách „elity“, které už pokazí skoro vše, na co sáhnou. Začne se k tomu, co má v názvu, vracet i sociální demokracie? České republice by to samozřejmě prospělo. Otevřený dialog s ČSSD chybí už roky. Bude-li to záviset na mně, povedeme ho v nejlepších tradicích předmnichovské republiky. Proti orgiím sociálního darwinismu a nadutého diletantismu, které teď zemi hrozí, může vést i k velice produktivní spolupráci. Zuby si ovšem brousí i pátá kolona. Z debaklu české levice chce vydupat kočkopsa. Cosi na způsob německé Die Linke. Tedy eintopfu, smíchaného z levice, „levice“ na baterky i všelijakých pomatenců. Ani na 5 procent voličů však právě nedosáhl ani ten. Všem, kdo by tu intriku zkusili na nás, chci vyslat jednoznačný vzkaz. Založte si svého kočkopsa! Na sjezd KSČM se ani neobtěžujte!V tisku se nyní lze setkat s myšlenkou, že v České republice síly orientované na Rusko (KSČM), prohrály, že Putin prohrál české volby. Co na to řeknete vy?Putin prohrál české volby? Pak upřímnou soustrast voličům… Ale když mluvíme vážně, tak je to naprostý nesmysl. Západně od nás jsou strany, schopné konstruktivní politiky vůči Rusku, na vzestupu v celé řadě zemí. Za porážku české levice si může jen ona sama. I tím, jak bezzubě hájila národní zájem své země v tom, co souvisí právě s Ruskem.Co byste mohl říci těm, kteří dnes pohřbívají Komunistickou stranu Čech a Moravy?Být antikomunistou, také se tetelím blahem. Komunista jim vzkáže, že se radují předčasně. Vstaneme jako Fénix z popela. Chvíli to potrvá. A nebude to žádný med. Kapitalismus je v rekordní krizi. Následky brzy zaskočí i milióny našich lidí, zvyklých na existenční pohodlí. Tím rychleji poroste poptávka po opozici, která si nehraje na vojáčky. Tím méně lze dopustit, aby náš mimořádný sjezd zametl pod koberec i poslední průšvih. Sejde se už přespříští sobotu. Najde-li sílu nazvat věci pravým jménem a vyvodit z toho i adekvátní závěry, zahájí renesanci českého komunistického hnutí. Nejsem zdaleka sám, kdo do ní vloží všechny síly.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

marfušenka Sakrapráce, přiznám se, že mě také netěší že ČSSD a KSČM nebudou v parlamentu, zatímco ostatní vychcánci se propojili, jen aby se za každou cenu dostali ke korytu. Přitom je spojuje jen nenávist k Babišovi a prezidentovi a lezení do zadku Bruselu. Není to dobré, vážení... 12

Červenáček Tak tedy změna k lepšímu neprošla o pár hlasů. Asi zvítězili zkostnatělí komunisté kolem 70ti let věku, kteří nic nového nemohou přinést... Pokud bude Skála předsedou, tak udělá maximálně malé chyby. Filip se propadne na řadového komunistu s právnickou praxí a své některé chyby přizná jen formálně. Už dříve svaloval neúspěch na kraje. Asi nepochopil nic. 🐸🐸🐸 7

