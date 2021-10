https://cz.sputniknews.com/20211011/kam-jedete-konecne-zpatky-do-slavicina-hrib-informoval-o-novince-v-praze-lide-se-do-nej-pustili-16132947.html

„Kam jedete? Konečně zpátky do Slavičína?“ Hřib informoval o novince v Praze, lidé se do něj pustili

„Kam jedete? Konečně zpátky do Slavičína?“ Hřib informoval o novince v Praze, lidé se do něj pustili

Primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib se na sociální síti pochlubil, že ode dneška si lze v Praze půjčit sdílená kola na 15 minut bezplatně. A jde to podle... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

Hřib o novince informoval na Facebooku a připojil i fotku, jak jede na sdíleném kole.Hřib konstatoval, že má z projektu obrovskou radost. Podle něj jsou kola užitečným doplňkem systému dopravy ve městě, a to hlavně na střední a krátké vzdálenosti. Podle primátora se to hodí například tehdy, když potřebují lidé jen někam popojet. Podle jeho slov jsou na Západě podobné služby v metropolích běžné, a tak ho těší, že nejsou pozadu a spouští podobnou možnost i tady v Praze. Vysvětlil, že se jedná o pilotní projekt a o budoucnosti rozhodnou lidé. Věří však, že ten zájem mezi Pražany o takto výhodnou nabídku sdílených kol bude značný.„P.S.: Aby nedošlo k mýlce. Nejedná se o náhražku jiných způsobů dopravy nebo MHD, ale o jejich doplněk a rozšíření! Možnost navíc, kterou je možné využít,“ uvedl závěrem.A co na to řekli lidé? „Dobrý den, kam jedete? Konečně zpátky do Slavičína? Po tom výprasku u voleb by to byl velmi rozumný přístup. V tom případě bych vám rád popřál bon voyage,“ vzkázal mu jistý uživatel.I další poukazovali na problém s cyklostezkami. „Ještě by to chtělo více cyklostezek a parkoviště pro kola, jako v civilizovaných zemích. Spousta lidí se na kole v provozu bojí.“Nutno podotknout, že někteří byli však takovou zprávou potěšeni. „Skvěle, tleskám, díky za to, co děláte pro dopravu v Praze,“ stálo v jedné reakci. „To je super věc,“ poznamenal další.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

