Média: Babiš může po volbách kandidovat na Hrad

„Babiš tu je stále a bude tu, dokud si nepojistí světlé zítřky svého svěřenského fondu,“ uvedl deník E15. Portál dále zmínil, že bude-li pověřen prezidentem k sestavení vlády, tak by mohl vládnout i půl roku. Důvěru Poslanecké sněmovny by ale nezískal.E15 následně upozornil na blížící se prezidentské volby. Sám premiér Babiš v průběhu soboty nevyloučil, že by na post hlavy státu mohl kandidovat.„Prezidentský úřad je jistě jednou z možností, jak si konečný vlastník Agrofertu může nad kondicí své bývalé a budoucí firmy zachovat alespoň neformální kontrolu,“ dodal portál.Mladá fronta Dnes zase upozornila na skutečnost, že čeští voliči mají sklony k takzvanému „vyvažování“. A proto by v prezidentských volbách mohl Andrej Babiš uspět. „Češi, jak známo, mají navíc tendenci vyvažovat. Když bude u moci 'Antibabiš', daleko víc se tím otevírá cesta na Hrad Babišovi,“ uvedla Mladá Fronta.Babiš v politicePředseda vlády Andrej Babiš včera zveřejnil další díl svého tradičního pořadu Čau lidi. V něm poděkoval za obrovskou volební podporu, které se jeho a jeho straně ve volbách dostalo, ačkoli přiznal, že ho prohra ve volbách překvapila.„Ano, prohráli jsme v počtu hlasů. Musím říct upřímně, že to bylo překvapení. Myslel jsem si, že vyhrajeme. Ale máme největší počet mandátů,“ uvedl Babiš.V pořadu také sdělil, že se rozhodl v politice zůstat. A to nehledě na to, že původně zmiňoval, že pokud by měl být v opozici, tak z politiky odejde.„Přemýšlel jsem o tom. Vyjádřil jsem se, že vlastně nebudu v opozici. Včera večer jsme měli předsednictví, tak jsme se o tom bavili. Projektu jsem věnoval deset let života, dělal jsem to ve prospěch této země. Zkrátka to nevzdávám. Mám pro vás špatnou zprávu, zůstanu ve Sněmovně. Pokud skončíme v opozici, tak tam budu a budeme sledovat všechny sliby pana Fialy, těch 100 miliard úspor a všechny ty kecy,“ prozradil Babiš.Prezidentu Zemanovi, jehož byl včera navštívit v Lánech, popřál hodně zdraví.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

