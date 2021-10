https://cz.sputniknews.com/20211011/na-domazlicku-se-nadale-hleda-osmileta-nemecka-divka-ztratila-se-u-vrchu-cerchov-16124837.html

Na Domažlicku se nadále hledá osmiletá německá dívka. Ztratila se u vrchu Čerchov

Na Domažlicku se nadále hledá osmiletá německá dívka. Ztratila se u vrchu Čerchov

Záchranáři z Čech a Německa celou noc pátrali po osmileté německé dívce, která se v neděli ztratila v okolí vrchu Čerchov na Domažlicku. Do pátrací akce jsou... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-11T08:59+0200

2021-10-11T08:59+0200

2021-10-11T08:59+0200

česko

německo

česká republika

policie čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1084/16/10841644_0:59:3093:1798_1920x0_80_0_0_ffe2200c4e5a9d3090505a6414d412d0.jpg

O situaci s odkazem na policejní tiskovou mluvčí Veroniku Hokrovou informuje ČTK. V noci a dnes ráno se teploty na Domažlicku pohybovaly kolem nuly.Její kolegyně Pavla Burešová následně dodala, že do pátrání jsou zapojeni také policisté ze služby pořádkové i dopraví policie, služební kynologie, včetně zásahové jednotky a vrtulníku s termovizí.Dívka se ztratila při nedělním výletě s rodiči a sourozenci. Na sobě měla bundu modré barvy, rifle a červené boty.Ochrana zdravotníků na SlovenskuSlovenská policie začne aktivněji poskytovat součinnost nemocnicím a mobilním očkovacím týmům, aby zajistila vyšší ochranu před verbálními, ale i fyzickými výhrůžkami ze strany odpůrců očkování. Po středečním jednání ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to řekl ministr vnitra SR Roman Mikulec (OĽaNO).Krizový štáb se konsensuálně dohodl na konkrétních opatřeních. Část z nich bude okamžitě aplikována do praxe, o dalších budou jednat na následujícím zasedání ÚKŠ, přiblížil ministr vnitra. Podotkl, že tématem ÚKŠ byla i cílená a efektivní komunikační strategie zainteresovaných resortů v této oblasti.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211006/vyhrozuji-jim-policie-sr-poskytne-vetsi-ochranu-zdravotnikum-pred-odpurci-ockovani-16078464.html

Kraken007 Kdyby tam byli pohraničníci; tak by se to nestalo.

1

německo

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, česká republika, policie čr