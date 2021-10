https://cz.sputniknews.com/20211011/navrat-polistopadoveho-politickeho-kartelu-reziser-martinek-vidi-nebezpeci-pro-ceskou-vlast-16128761.html

„Návrat polistopadového politického kartelu.“ Režisér Martínek vidí nebezpečí pro českou vlast

Režisér David Martínek na svých sociálních sítích zúčtoval s koalicí Spolu, která ve volbách získala nejvíce voličských hlasů. Vidí návrat k moci starého... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

„Volby rozhodly, že politický kartel, proti kterému se vzepřely v roce 2017 rozsáhlé voličské skupiny, znechucené z kauz tunelování státu, plundrování veřejných zdrojů a nekonečných skandálů, je znovu blízko uchopení moci. Není to dobrá zpráva. Bohužel,“ uvádí ve svém obsáhlém komentáři k výsledkům voleb režisér.„Řekněme si pravdu. Nešlo o čestné vítězství. Vítězství, které by vyplynulo ze souboje vizí a myšlenek, jakým způsobem stát vést k prosperitě. Politický zápas se vedl špinavými prostředky. Kartel vsadil na denunciaci, napadání, odmítání spolupráce, ostrakizaci a trvalý nátlak. Vyhrožování a zastrašování. Během celého volebního období následovala jedna špinavá kampaň za druhou,“ dodal Martínek.Podle jeho názoru je Andrej Babiš jedinou silou, která dokázala vytvořit skutečnou politickou konkurenci celé polistopadové moci.„Moci, jejíž angažmá vedlo k trvalému plundrování české ekonomiky, počínaje privatizací, výprodejem majetku státu, podniků, infrastruktury a hodnot, které tady vznikaly a budovaly se po desítky let. Které ale neustalo ani poté, co privatizace skončila. Kartel polistopadových politických stran se za celou dobu vlád od listopadové revoluce naučil jedinou věc. Rozbíjet a vyprodávat stát. Bilance polistopadových vlád je odstrašující,“ myslí si David Martínek.Model polistopadového vládnutí „kartelu“, jak říká režisér, přivedl českou zemi k hlubokému úpadku.„Opozici proti kartelu, příznivcům Andreje Babiše (a také SPD, Trikolory a dalších) šlo o něco jiného. Ne o bourání demokracie. Ale o zápas o vlastní postavení. O solidní životy, dobrou a dobře zaplacenou práci. O slušné bydlení. Slušnou životní perspektivu. O společenské uznání jejich postavení, statutu a práce. O ukončení korupce, devastující ekonomiku. O znovuobnovení potenciálu domácího průmyslu, zemědělství, vědy, kultury. O zkvalitnění chodu institucí,“ myslí si David Martínek.Jak píše režisér, paradoxně skutečnou politickou konkurenci umožnili sociální demokraté a komunisté, kteří souhlasili s vládou Andreje Babiše po posledních volbách. Výsledky se údajně dostavily okamžitě – ve formě růstu platů a důchodů, spravedlivějších odměn pro lidi, kteří jsou odpovědni za chod státu.„Po celé roky od revoluce 1989 bylo Česko eldorádem firem, které si s veřejných rozpočtů dělaly trhací kalendář. Za tiché spoluúčasti politiků z kartelu. Dnes už to víme. Média s obrovským zpožděním nakonec přinesla podrobné zprávy o tom, co dělo v ROP, OKD, ProMoPro, ve stovkách kauz polistopadových vlád. Ale tato odhalení přišla pozdě. U Babiše naopak média nepromeškala jediný den k ostřelování fungování intencí jeho vlády. Proč ten dvojí metr? Samozřejmě, je v pořádku, že novináři pronásledují politiky. Ale proč to nedělali už dříve? A budou to dělat teď? Když se zalykají oslavami z „vítězství“?“ táže se David Martínek.„Teď budeme šťastně jásat, že se nám vrátila „demokracie“. Vidím to poněkud skepticky. Jediné, co se reálně vrátí, tak extraktivní režim vlády, vláda, která se překoná ve škrtech, zdražování a vysávání populace. Na jejíž učinkování budou doplácet všichni. I ti, kteří teď jásají,“ dodává.Podle jeho slov působení koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 90 a KDU-ČSL, ukazuje na to, že slovo „kartel“, které se své eseji režisér používá, je správné.„Spousta lidí mi v debatách často vytýká, že používám slovo kartel. Musím se usmát. Volební období 2017-2021 ukázalo, že mám pravdu. Klíčové polistopadové strany se nakonec spojily do jednoho bloku – SPOLU. Kartel přestal předstírat marketingovou diferenciaci a obul se do vyzyvatele nejtvrdším a nejšpinavějším možným způsobem. Ostatně, je to způsob, jakým si počínali, po celá léta od revoluce 1989. Kartel představuje politiku, kdy líbivá hesla o demokracii, prosperitě, načančané kongresy a uhlazená televizní vystoupení ukrývají pod povrchem brutální mašinerii zla, usilující o moc, která se dá proměnit v trvalý zdroj přísun zakázek, plynoucí z rozprodávání státu,“ napsal ve svém příspěvku David Martínek.Režisér uvádí, že s příchodem Petra Fialy přijde změna k horšímu. A ta dopadne i na ty, kteří nyní slaví. Dojde k rozevření nůžek mezi bohatými a chudými, říká.„Za několik let dosáhneme standardů Západu. Placené školné. Drahé studentské půjčky. Privatizované zdravotnictví. Nadstandardní placená péče ve zdravotnictví, jejíž druhou stranou bude naprosto brutální osekání výdajů pro širokou veřejnost. Osekání výdajů na sociální, kulturní, sportovní a zájmové výdaje, podporované státem. Zaplatíte si všechno, sami, z vlastní kapsy. A draze. A kam ty peníze půjdou? Nikam. Utratí se za nesmyslné projekty, nebo se rozkradou. Přesně tak, jak tomu bylo za porevolučních vlád,“ myslí si Martínek.„Očekávám, že nová vláda kartelu bude chtít „trestat“ a postavit do latě odpůrce. A že se zaměří i na své kritiky, nezávislá a alternativní média, která trvale označovala jako proruská, pročínská, dezinformační a bůhví jaká ještě. Na to se vysloveně těším a rovnou se hlásím. Jsem ten, kdo půjde nové vládě systematicky po krku,” dodal režisér.Premiér Martinkovi napsal SMSDavid Martínek po publikaci svého hodnocení dopadů voleb ilustroval chování Andreje Babiše. Ten mu prý napsal SMS, zdali by mohl jeho materiál použít. Martínek odpověděl kladně, a tak ho předseda vlády použil ve svém videu Čau lidi.„Nevím přesně, v které zemi vezme premiér státu mobil a napíše SMS-ku nezávislému publicistovi, který je na indexu každého „slušného“, „progresivního“ a „mainstreamového“ média. A slušně se zeptá, jestli by mohl použít jeho článek. Andrej Babiš takový je. Prostě neřeší a jedná napřímo. Žádné PR, žádné tanečky okolo, žádní manažeři, prostě pípne mobil a tam je zpráva od premiéra,“ uvedl režisér.Babiš v politicePředseda vlády Andrej Babiš včera zveřejnil další díl svého tradičního pořadu Čau lidi. V něm poděkoval za obrovskou volební podporu, které se jeho a jeho straně ve volbách dostalo, ačkoli přiznal, že ho prohra ve volbách překvapila.„Ano, prohráli jsme v počtu hlasů. Musím říct upřímně, že to bylo překvapení. Myslel jsem si, že vyhrajeme. Ale máme největší počet mandátů,“ uvedl Babiš.V pořadu také sdělil, že se rozhodl v politice zůstat. A to nehledě na to, že původně zmiňoval, že pokud by měl být v opozici, tak z politiky odejde.„Přemýšlel jsem o tom. Vyjádřil jsem se, že vlastně nebudu v opozici. Včera večer jsme měli předsednictví, tak jsme se o tom bavili. Projektu jsem věnoval deset let života, dělal jsem to ve prospěch této země. Zkrátka to nevzdávám. Mám pro vás špatnou zprávu, zůstanu ve Sněmovně. Pokud skončíme v opozici, tak tam budu a budeme sledovat všechny sliby pana Fialy, těch 100 miliard úspor a všechny ty kecy,“ prozradil Babiš.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

kisol Doufám, že prezident Zeman nepověří Babiše, ne proto, že by to bylo špatně, ale proto, že by se slepence spojily, jejich "přátelství" se utužilo a nakonec by stejně dosáhly svého, protože přes 100% Babiš nemá jak získat. Nejlépe by udělal, kdyby Fialu pověřil bez meškání sestavením vlády. Vzápětí se slepenci začnou mezi sebou hádat o koryta, protože mimo nenávisti k Babišovi, nemají téměř nic společného. Nakonec se poperou tak, že bude nutno vypsat nové volby. Dávám jim tak rok, max. dva. Ukáže se, že se k ničemu nehodí a snad se v nových volbách voličům vrátí rozum, který evidentně v současné době pozbyli.

vojtavlcek1954 Znovu se musím dopředu omluvit za výrazivo, ale podle mne se z toho všichni posereme. A když píši všichni, tak všichni. Těm, kteří vykopli tuhle smečku nahoru, to přeji. Z celého srdce. Zchudneme, budeme ještě plakat. Možná ne po Babišovi, ale po určitém období celkem spokojeného a dobrého života. To, co přijde, bude pro národ jako takový armagedon.

