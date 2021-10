https://cz.sputniknews.com/20211011/neco-mimo-politiku-soukalova-zverejnila-cerstve-fotky-s-dcerkou-jsou-bozske-16121243.html

Něco mimo politiku. Soukalová zveřejnila čerstvé fotky s dcerkou, jsou božské

Něco mimo politiku. Soukalová zveřejnila čerstvé fotky s dcerkou, jsou božské

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová si mateřství užívá plnými doušky. Na sociálních sítích tak často zveřejňuje nejrůznější snímky ze svého soukromí. Nyní... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-11T07:59+0200

2021-10-11T07:59+0200

2021-10-11T07:59+0200

celebrity

česká republika

foto

instagram

gabriela koukalová

dítě

celebrita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1104/21/11042125_0:78:2623:1553_1920x0_80_0_0_df43af1fbb4d3b262d603757225eda94.jpg

Na instagramovém profilu zveřejnila Gábina fotku, jak sedí v lese se svou rozkošnou dcerkou. „Užíváme si sanšajn a zdravíme z procházky,“ napsala bývalá sportovkyně a moderátorka.Na pochvaly a komplimenty nemusela Soukalová dlouho čekat, ty se totiž jen hrnuly. „Moc vám to sluší, holky,“ zaznělo v jednom komentáři. „To je nádhera,“ uvedla její sledující.Lidé Gábině často psali, jak je krásná a jak jí mateřství moc svědčí. „Sluší vám to moc,“ znělo například.Na Facebooku se pak pochlubila fotkou, na které je jen její dcerka. Ta leží na dečce s nápisem Láska a na sobě má rozkošný obleček s čepicí s ušima. Takové fotky dojaly nejednoho jejího fanouška. „Ta je tak nádherná. Moc se ti povedla, Gábi. Krásnou neděli i vám, holky,“ vzkázala jí jedna z uživatelek.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka. V září 2021 se jim narodila dcera Izabela Gabriela.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210921/soukalova-se-pochlubila-roztomilou-dcerkou-tatinek-uz-se-tesi-az-si-je-odveze-domu-15910261.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, foto, instagram, gabriela koukalová, dítě, celebrita