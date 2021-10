https://cz.sputniknews.com/20211011/orban-skusa-skupovat-slovensku-pdu-mze-si-to-dovolit-aj-pre-vemi-blizky-vztah-s-matovicom-16128412.html

Orbán skúša skupovať slovenskú pôdu. Môže si to dovoliť aj pre veľmi blízky vzťah s Matovičom

Viktor Orbán ohlásil veľmi kontroverznú politiku masívneho skupovania pôdy v okolitých krajinách. Nie je to nič nové. Už v roku 1996 v rámci osláv 1100...

2021-10-11T20:10+0200

Vtedajšia vláda sa voči tomu dôrazne ohradila a nakoniec sa z veľkolepých plánov nepodarilo naplniť takmer nič. Séria maďarských provokácií je však podstatne širšia, nijako inak sa totiž nedá nazvať rokovanie jedného z výborov maďarského parlamentu v Komárne, či zriadenie poslaneckej kancelárie poslanca za Jobbik v Dunajskej Strede. Rovnako aj odhalenie busty grófa Jánosa Esterházyho, čelného predstaviteľa maďarskej iredenty, nemožno hodnotiť inak ako zjavnú provokáciu.Viktor Orbán čelí silnému odporu voči svojej politike neliberálnej demokracie nielen v rámci Európy, ale aj doma v Maďarsku. Celé spektrum opozície sa proti nemu spojilo v podstate od krajnej ľavice až po Jobbik s cieľom zbaviť ho moci. Práve v súčasnosti v Maďarsku prebiehajú primárky s cieľom vygenerovať jeho vyzývateľa, protivníka. V čase, keď čelí bezprecedentnej mobilizácii voči svojej osobe, potrebuje nejakú iniciatívu. No a skupovanie pôdy maďarskou vládou dokonale zatieni domáce šarvátky. Nakoniec, táto taktika nie je nová, už v minulosti Viktor Orbán rozdával štátne občianstvo ponad hranice. Slovenská vláda musela vtedy prijať odvetné opatrenia, ktoré však mali aj svoje negatívne dôsledky. Zbavili občianstva aj slovenských občanov, ktorí žili dlhodobo v cudzej krajine a keď nadobudli cudzie občianstvo, automaticky strácali to slovenské. Toto sa po rokoch zmenilo a dnes je možné mať občianstvo aj iného štátu, ale daný človek musí dokázať silnú väzbu ku krajine, v ktorej dané občianstvo má.Viktor Orbán si takéto provokácie môže dovoliť okrem iného aj pre veľmi blízky vzťah s Igorom Matovičom. Ten, popierajúc všetky pravidla diplomatického protokolu, rokoval s maďarským premiérom bez asistencie slovenskej diplomacie, len s poslancom GyörgyGyimesim, ktorý patrí medzi najbližších ľudí expremiéra Matoviča a má naňho veľmi veľký vplyv.Slovenská vláda, predovšetkým naša diplomacia, však nemieni mlčať, resp. neprijímať odvetné opatrenia. Už v najbližšom čase mieni prijať zákon, ktorý by takéto praktiky znemožnil, či aspoň obmedzil. Tým, že Slovenská republika ako aj Maďarská republika sú členmi Európskej únie, nie je celkom možné zabrániť skupovaniu pôdy. Ak by to robili fyzické osoby v rozumnej miere, je nutné to strpieť, v prípade, ak to masívne robí štát, je to už problém. Podľa diskusie zvnútra koalície sa zdá, že podmienia nákup pôdy trvalým pobytom nadobúdateľa a aktívnym obrábaním, resp. obhospodarovaním pôdy. Zdá sa, že takéhoto riešenia sa dočkáme už čoskoro.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

marfušenka O co vám jde, zlikvidovat blbými žvásty ještě Orbána? Je nutné si uvědomit, na čí straně kdo stojí! 1

jasan Když vám to vadí tak ji neprodávejte. Nevím na co si stěžujete.

3

2021

