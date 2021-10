https://cz.sputniknews.com/20211011/podle-bartose-prijima-vedeni-piratu-za-ztratu-mandatu-plnou-odpovednost-16128530.html

Podle Bartoše přijímá vedení Pirátů za ztrátu mandátů plnou odpovědnost

Piráti šli do voleb se Starosty a nezávislými v koalici. Ačkoliv koalice po volbách skončila na třetím místě se ziskem 15,62 procenta za vítězným seskupením SPOLU a hnutím ANO, voliči výrazně kroužkovali kandidáty STAN.Podle Bartoše je zásadní milník voleb fakt, že obě opoziční koalice dohromady získaly 108 mandátů, čímž mohou utvořit většinovou vládu. Již v sobotu podepsaly memorandum o společném postupu.Bartoš nezakrýval smutek a také hněv ze ztráty 18 mandátů. Označil je za skvělé lidi, které ztratili. „Lidí a jejich asistentů, kteří dodávali kvalitní a poctivou opoziční práci čtyři roky i v těch nejtěžších chvílích, a díky nimž jsme rostli ve volbách do komunálu, Evropského parlamentu i krajských,“ doplnil.Podle jeho mínění je ztráta zapříčiněna i tím, že premiér Andrej Babiš a hnutí SPD si dali práci s poškozením Pirátů. Konstatoval, že je potřeba udělat změny ve fungování Pirátů, lépe stanovit priority a řešit věci, které byly podceněny. V lednovém celostátním fóru se pak bude rozhodovat o dalším postupu a podobě strany. Vyzval, aby se všichni drželi společných hodnot a aby tu pro sebe byli navzájem.Jak napsal ve facebookovém příspěvku Ivan Bartoš, hlavním cílem těchto voleb podle něj byla obrana demokracie. „Tento obtížný cíl se podařilo naplnit. Demokratické strany získaly v Poslanecké sněmovně přesvědčivou většinu,“ uvedl.Zmínil, že pirátský poslanecký klub byl volebním střetem s vládními silami významně oslaben. Dodal však, že rozhodli voliči a je nutné to respektovat. „Přiznávám však, že mě pirátský výsledek upřímně velmi mrzí jak vůči našim voličům, tak vůči našim členům a dobrovolníkům, kteří odvedli neuvěřitelný kus práce,“ uvedl.Výsledky volebBěhem víkendu proběhly v Česku parlamentní volby. Vítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany a hnutí, Občanskou demokratickou stranu, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentu. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

