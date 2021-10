https://cz.sputniknews.com/20211011/prezident-milos-zeman-lezi-v-nemocnici-na-aro-16130944.html

Prezident Miloš Zeman leží v nemocnici na ARO

Prezident Miloš Zeman byl v neděli hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Je hospitalizován na klinice anestezie, resuscitace a... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

Jak píše web, prezident je umístěn na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), kde jsou pacienti vyžadující podporu selhávajících životních funkcí, nebo ti, u nichž takovéto selhání akutně hrozí.Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček sdílel na sociální síti vyjádření předsedy České biskupské konference Jana Graubnera. „Vyzývám v první řadě k modlitbě za prezidenta republiky, v níž mu vyprošujme uzdravení a současně sílu plnit pro dobro celé společnosti zásadní úkoly hlavy státu v této důležité době,“ napsal v pondělí Graubner v textu.Připomeňme, že v neděli byl prezident Miloš Zeman převezen do Ústřední vojenské nemocnice. Ředitel nemocnice Miroslav Zavoral při tiskové konferenci včera uvedl, že od pacienta nemá svolení na zveřejnění jeho diagnózy. Sdělil, že prezident je hospitalizován v souvislosti s chronickým onemocněním. Uvedl také, že přesný zdravotní stav prezidenta je mu znám, což umožňuje přesně zaměřit léčbu.Pražský hrad se ohledně zdravotního stavu prezidenta zdržuje komentářů. Prohlašuje však, že prezidentův zdravotní stav mu nebrání ve výkonu jeho funkce. Zatím není jasné, jak dlouho bude hospitalizace prezidenta trvat. Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček včera na sociálních sítích požádal o citlivý přístup ke zdravotním záležitostem okolo prezidenta. Svoji prosbu adresoval hlavně novinářům.Vykonávání úřaduJiž příští týden v úterý 19. října se sejde ústavní komise Senátu, která bude rozhodovat o tom, zda je prezident Miloš Zeman schopný vykonávat svůj úřad. Ujasní si, jaké budou kroky v případě, že by se jeho zdravotní stav nezlepšil.Pakliže by nemohl prezident kvůli zdravotnímu stavu svůj úřad vykonávat, bude podle něj chod ústavních institucí paralyzován. Další postup pak bude řešit ústavní komise Senátu. Hraba zmínil článek 66 Ústavy, tedy prohlášení prezidenta za neschopného výkonu úřadu.Zmiňme, že o tom, zda by mělo plénum hlasovat o prohlášení prezidenta Zemana neschopného vykonávat funkci, již jednala senátní komise pro Ústavu ČR dvakrát - v červnu a v červenci. Tehdy jednání ale nedoporučila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Pavlína Posílám sílu a lásku přeju brzké uzdravení ♥️💐🍀 6

Toudy Skoré uzdravenie pán prezident 👍👍👍 3

