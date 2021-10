https://cz.sputniknews.com/20211011/prijmy-gazpromu-z-exportu-plynu-se-za-posledni-dva-mesice-zdvojnasobily-16130784.html

Příjmy Gazpromu z exportu plynu se za poslední dva měsíce zdvojnásobily

Příjmy Gazpromu plynoucí z exportu plynu v období mezi lednem a srpnem vyrostly na dvojnásobek v přepočtu na rok, do úrovně 28,4 miliardy dolarů. Exportní cena... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

Fyzický objem exportu plynu v období mezi lednem a srpnem vyrostl o 11,7 % ve srovnání se stejnou periodou minulého roku. Činil 140,6 miliard kubických metrů.V srpnu příjmy společnosti vyrostly o 36,3 % ve srovnání s červencem, činily 4,74 miliard dolarů. Objem exportu přitom v srpnu vyrostl o 18 % v přepočtu na měsíce, činil 16,8 miliardy kubických metrů plynu. Ve srovnání se srpnem roku 2020 příjmy Gazpromu vyrostly téměř na dvojnásobek, objem exportu se přitom snížil o 2,3 %. Rok předtím cena za tisíc kubických metrů plynu činila 92,65 dolarů.Cena exportního plynu dopravovaného plynovody byla v srpnu tohoto roku o mnoho vyšší, než je minimální rentabilní úroveň. Tu experti oceňují na 90-100 dolarů za tisíc kubických metrů. Cena v červenci dosahovala úrovně 245,1 dolarů za tisíc kubických metrů. V červnu to bylo 226,5 dolarů a v květnu cena byla 199,7 dolaru.Nedostatek plynuSvětový plynový trh trápí nedostatek plynu nehledě na slova ruského prezidenta o možném zvýšení dodávek, podotkli před dvěma dny odborníci Bank of America (BofA).Prezident Ruska Vladimir Putin uspořádal minulou středu poradu o energetice, na níž byla velká pozornost věnována cenám na evropském plynovém trhu. Hlava ruského státu mj. zdůraznil, že Gazprom plní a musí plnit i nadále smluvní závazky. Zároveň vyzval k tomu, aby byla promyšlena možnost opatrného zvyšování nabídky na trhu, například na burze v Petrohradu. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov podotkl, že potenciál pro zvýšení dodávek plynu do Evropy existuje, všechno ale záleží na komerčních dohodách.„Vidíme, že světový a evropský plynové trhy trápí i nadále nedostatek plynu nehledě na slova ruského prezidenta o dodatečných objemech… Evropské ceny plynu se prudce zvyšovaly… kvůli obavám z nadcházející zimní plynové krize a následujícím komentářům ruského prezidenta o dodatečných objemech plynu pro Evropu,“ uvedli v BofA.

