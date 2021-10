https://cz.sputniknews.com/20211011/putin-merkelova-a-macron-projednali-situaci-na-donbase-16133489.html

Putin, Merkelová a Macron projednali situaci na Donbase

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jednal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou o přípravě...

„Měl jsem důležitý rozhovor s Angelou Merkelovou a Emmanuelem Macronem o zintenzivnění jednání o ukončení války na Donbasu a o přípravě summitu N4 (normandské čtyřky; pozn. red.). Ukrajina, Francie a Německo jsou pro dosažení dohody o smluvených krocích, které mohou zajistit mír,“ napsal ukrajinský prezident na Twitteru.Účastníci zasedání konstatovali, že je důležité, aby strany dodržovaly závazky přijaté v Paříži v prosinci 2019, a dohodlo se, že je třeba podrobně projednat stav jejich plnění na příštím summitu normandské čtyřky. Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron slíbili, že tyto otázky otevřou během rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedla ukrajinská prezidentská kancelář na svých webových stránkách.Jak upřesnila tisková služba, strany poznamenaly, že od tohoto summitu očekávají „konstruktivní dohodu o smluvených krocích, které mohou zajistit nastolení udržitelného míru na Donbasu“. Tři vedoucí představitelé jednali o návrzích dohod, „které by mohly být projednány na summitu v normandském formátu“.Kromě toho ukrajinský prezident informoval své partnery o bezpečnostní situaci na východě země a o úsilí, které ukrajinská strana vynakládá na dosažení míru. Vedoucí představitelé Německa a Francie uvítali „významné praktické kroky ukrajinské strany k urovnání konfliktu“. Ujistili, že jejich státy „budou i nadále vyvíjet veškeré potřebné úsilí o mírové urovnání v Donbasu“.Prezident k příspěvku přidal také fotografii, která ukazuje, že jednání probíhala formou videokonference.O znepokojivé situaci v souvislosti s průtahy řešení vnitřního ukrajinského konfliktu hovořil i ruský prezident Vladimir Putin, německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron, uvedla tisková služba ruského prezidenta.Takzvaný normandský formát jednání o Ukrajině existuje od června 2014. Tehdy, během oslav 70. výročí vylodění spojenců v Normandii, představitelé Německa, Ruska, Ukrajiny a Francie poprvé jednali o urovnání konfliktu na Donbase. Předchozí summit se konal 9. prosince 2019 v Paříži. V poslední době strany na různých úrovních diskutují o možnostech vzájemné spolupráce v tomto formátu. Kreml se domnívá, že summit v normandském formátu by byl dobrý, ale musí být připraven. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov již dříve uvedl, že existuje riziko, že se summit v normandském formátu za odcházející německé kancléřky Merkelové nestihne uskutečnit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

František Kudláček

Článek má v názvu jednání Putina s Merkelovou a Macronem, ale obsahem je blábolení Zelenského o !významných krocích" jeho panování. Sleduji ukrajinské weby. Hlavními tématy je politická krize způsobená 1) odhalením zlodejin samotného Zelenského, 2) vyhazovem předsedy Nejvyšší rady Rozumkova (do minulého týdne Zelenského fámuluse) š) energetickou (hlavně plynovou) krizí a obrovským nárůstem cen a inflace. Co se donbasu týče, tak Zelenský ho chce zabrat stůj co stůj a obyvatele prostě vyhladit nebo vyhnat. už jim poradil, ať si sbalí kufry a jedou. A jediné, co ho drží na uzdě je hrozba ruského vojenského zásahu. V podstatě je to jediné, co mu zbývá. Stojí před odvoláním nebo prohrou ve volbách. Zavírá nepohodlná média i politické oponenty (Medvědčuka). Už soustředil v rukou veškerou výkonnou moc a moc soudní předal Američanům. Soudnictví je v rukou amerických poradců. Prý v rámci boje proti korupci. Proto Putin řekl, že Ukrajina je řízena z venku a tak nemá s kým jednat.

2