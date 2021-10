https://cz.sputniknews.com/20211011/regaly-britskych-obchodu-se-vyprazdnily-stejne-jako-benzinove-pumpy-16126853.html

Regály britských obchodů se vyprázdnily stejně jako benzínové pumpy

Každý šestý Brit tvrdí, že „nedokázal nakoupit potřebné potraviny“, každý třetí si zase dělá zásoby na prahu zimy a Vánoc. 11.10.2021, Sputnik Česká republika

O víkendu se vyprázdnily regály po celé Velké Británii, miliony zákazníků tvrdí, že v posledních dvou týdnech nedokázali nakoupit nejnutnější potraviny kvůli krizi s dodávkami. Svědčí o tom nové údaje Národního statistického úřadu (ONS).Stovky tisíc zákazníků si již objednaly dodávku potravin do 25. prosince, vládní úředníci zvažují možnost nasazení vojáků jako řidičů náklaďáků na Vánoce, aby nedošlo k deficitu zboží.Průzkum jednoho tisíce spotřebitelů, který podnikl časopis pro maloobchodníky The Grocer, ukázal, že dvě třetiny kupujících byly buď „znepokojeny“ anebo „velmi znepokojeny“ potenciálním nedostatkem potravin a nápojů na prahu Vánoc, píše britský list The Daily Mail.Catherine Janson-Boyd, docentka katedry psychologie Anglia Ruskun University vysvětlila, co vedlo obyvatele Velké Británie k aktivnímu nákupu benzínu. Příčinou tohoto chování jsou „neklid a obavy“, které vznikají, když lidé čtou zprávy v tisku a vidí fotografie front na benzínových pumpách. Stejné city vedou stovky lidí do obchodů s potravinami.23. září zavřela korporace BP ve Velké Británii několik desítek benzínových pump kvůli komplikacím s dodávkami paliva. Způsobilo to panický nákup benzínu, fronty a zácpy. Trvalo to celý víkend. Velký počet benzínových pump nemá ani palivo. Sdružení maloobchodníků s benzínem varovalo, že dvě třetiny z téměř 5,5 tisíce pump jsou prázdné, ostatní „částečně prázdné a brzy se vyprázdní“.Jako pomocné opatření hodlá vláda pozastavit platnost zákona o konkurenci z roku 1998 kvůli dodávkám paliva na benzínové pumpy, kde se hromadí dlouhé fronty řidičů.Premiér království Boris Johnson uvedl armádu do zvýšené pohotovosti v rámci boje s palivovou krizí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Jan Istok dejiny sa opakujú, teraz by nám zase oni mohli poslať foto tých ich prázdnych predajní, ako sa posmievali nám v 50. rokoch ako stojíme na maso, toaletný papier ...., gentlemani 4

velká británie

