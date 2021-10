https://cz.sputniknews.com/20211011/slavista-mandous-uvedl-duvod-proc-nenastoupil-do-utkani-kvalifikace-s-partnerkou-prisli-o-dite-16122146.html

Slávista Mandous uvedl důvod, proč nenastoupil do utkání kvalifikace. S partnerkou přišli o dítě

Slávista Mandous uvedl důvod, proč nenastoupil do utkání kvalifikace. S partnerkou přišli o dítě

Českého gólmana Aleše Mandouse potkala tragédie. S partnerkou Terezou na instagramovém účtu informoval, že přišli o miminko, které čekali. Fotbalista musel... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

Ještě nedávno v srpnu se sportovec těšil, že bude mít potomka a rozplýval se nad snímky z ultrazvuku. Teď však přišla nešťastná novina, která zasáhla jeho rodinu.„Potkalo nás to, co žádný rodič nechce zažít,“ napsal brankář na sociální síti. Se svou partnerkou dodali, že prosí ostatní, aby respektovali jejich soukromí v této těžké chvíli. Na účtu stojí datum 9. října s obrázky holubice, svíčky a zlomeného srdce.Mandousovi se v poslední době dobře vedlo. Kvůli zranění Ondřeje Koláře se ve Slavii dostal na místo gólmanské jedničky. Kromě toho se spolu s partnerkou těšili na miminko. Mandous dostal pozvánku do reprezentace na kvalifikační utkání mistrovství světa. Do utkání proti Bělorusku, kde měl krýt záda Tomáši Vaclíkovi, ale nenastoupí. Reprezentace zpočátku uvedla, že se jedná o rodinné důvody, které však přesněji nespecifikovala. Poté se však následně vše dostalo na veřejnost. Před soubojem proti Bělorusku ho nahradil Filip Nguyen ze Slovácka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

