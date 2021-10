https://cz.sputniknews.com/20211011/slovenske-poslance-by-neprekvapilo-propojeni-tamejsich-politiku-na-osoby-z-pandora-papers-16131928.html

Slovenské poslance by nepřekvapilo propojení tamějších politiků na osoby z Pandora Papers

Slovenské poslance by nepřekvapilo propojení tamějších politiků na osoby z Pandora Papers

Poslanec strany Za lidi Juraj Šeliga uvedl, že by ho to nepřekvapilo. Podobně se vyjádřil poslanec Ondrej Dostál (SaS), podle kterého je to možné a stejně i poslanec Andrej Stančík (OĽaNO). Zakladatelka a ředitelka portálu investigace.cz Pavla Holcová se k případným propojením na slovenské politiky nechtěla vyjadřovat, aby to nenarušilo průběh práce.Z dokumentů Pandora Papers vyplývá, že v seznamech osob, které se snažily skrýt své peníze přes firmy registrované v daňových rájích, má být asi čtyřicet lidí ze Slovenska. Z České republiky se v dokumentech objevil český premiér Andrej Babiš, který před lety přes offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun a koupil si za ně luxusní nemovitosti ve Francii. Babiš na sociální síti však tvrdí, že nikdy neudělal nic nezákonné ani špatné.Podle poslance Šeligy ti, kteří říkali, že nikdy nevlastnili offshorové společnosti, je nakonec vlastnili a používali. „Stačí si vzpomenout na Tonyho Blaira nebo Andreje Babiše. Nepřekvapilo by, kdyby se časem ukázala propojení i na slovenskou politiku. Jako určitou indicii lze vnímat skutečnost, že v minulosti na státních zakázkách vydělávali oligarchové, kteří byli propojeni a spřátelení s politiky. Právě oni své peníze vyváželi ze Slovenska prostřednictvím schránkových firem,“ řekl Šeliga.Pro příklad podle něj není nutné chodit daleko, přičemž zmínil obchod s emisními povolenkami nebo otazníky související se změnami vlastníků pojišťovny Dôvera. Jak dále poznamenal, vlastnictví offshorových společností neumíme zabránit, s čím však umíme bojovat, jsou daňové úniky.Poslanec Stančík řekl, že vzhledem k informacím a rozsahu korupčního systému, který se odhaluje, „by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby tam byli politici bývalých garnitur“.Poslanec Ondrej Dostál se vyjádřil, že nemá informace o podnikatelích z Pandora Papers, kteří obchodovali se státem a jsou propojení na vrcholové politiky na Slovensku. „Pokud se tak děje v jiných zemích, tak je možné, že se tak dělo i na Slovensku a že jsou mezi nimi i takové osoby,“ poznamenal Dostál.Pavla Holcová z portálu invetigace.cz agentuře SITA řekla, že na odhalování slovenských Pandora Papers spolupracují se slovenským týmem, který se zformoval v rámci projektu Kočnerova knihovna. „Kauzy budeme vydávat postupně,“ podotkla Holcová.Babiš & Pandora PapersPodle dokumentů označovaných jako Pandora Papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti.O dokumenty nazvané Pandora Papers se Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.Podle Pandora Papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů euro do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Babiš na celou věc reagoval a jeho první slova zněla tak, že se jedná o snahu ho před volbami očernit. Následně uvedl, že na radu realitních kanceláří nakoupil nemovitosti ve Francii prostřednictvím offshorových společností. Sdělil, že se nejedná o nic nelegálního. Zároveň ale připustil, že postup sice nebyl vhodný pro politika, nicméně dodal, že tehdy prý v politice nefiguroval.Podle odborníků však celá operace vypadá jako praní špinavých peněz. Babišovi tak údajně hrozí vyšetřování nejen ve Francii, ale i v USA a v ČR.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

