https://cz.sputniknews.com/20211011/slovensky-sef-diplomacie-korcok-je-na-navsteve-kazachstanu-v-utery-zavita-do-ruska-16131047.html

Slovenský šéf diplomacie Korčok je na návštěvě Kazachstánu. V úterý zavítá do Ruska

Slovenský šéf diplomacie Korčok je na návštěvě Kazachstánu. V úterý zavítá do Ruska

Slovenský šéf diplomacie Ivan Korčok zamířil na pracovní cestu do Kazachstánu a Ruska. Dnes měl jednání s kazašským prezidentem Kassymem Žomartem Tokajevem... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-11T17:21+0200

2021-10-11T17:21+0200

2021-10-11T17:21+0200

slovensko

rusko

návštěva

vztahy

kazachstán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/13277442_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_df8a841d36ed3b6d915db8232ca75053.jpg

Zítra slovenský ministr zamíří do Ruska.Na svém účtu na Facebooku Korčok informuje, že na schůzce se jednalo i o to, jak vynikající úroveň vztahů přenést také na úroveň obchodní spolupráce.Diskuze se také týkala otázky Afghánistánu, v souvislosti s tím, že je vliv této otázky na sousedící region střední Asie zásadní.Dále uvedl, že součástí jeho delegace byla i skupina slovenských podnikatelů, kteří spolu se svými kazašskými partnery usedli u kulatého stolu a absolvovali i jiná jednání.„Jsem přesvědčen, že přímé osobní kontakty jsou přesně to, co naše ekonomické vztahy potřebují,“ praví Korčok.Dodává, že nehledě na pandemii se povedlo zvýšit slovenský export do Kazachstánu. Kromě toho mají slovenské firmy v Kazachstánu rozpracováno několik perspektivních projektů a šéf diplomacie věří, že budou úspěšně realizované.Zmiňme, že slovenský šéf diplomacie Ivan Korčok odcestoval na návštěvu Kazachstánu a Ruska, návštěva trvá od neděle 10. října, do úterý 12. října.Zítra Slovenský ministr odcestuje do Ruska, přesněji do Nižního Novgorodu, kde při příležitosti narození Alexandra Dubčeka odhalí památní tabuli a zasadí dub.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211011/v-eu-pozaduji-zarazeni-jaderne-energetiky-do-seznamu-zelenych-odvetvi-16124670.html

rusko

kazachstán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, návštěva, vztahy, kazachstán