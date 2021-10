https://cz.sputniknews.com/20211011/slovensti-policiste-resi-kuriozni-nehodu-posadka-nadychala-vice-nez-9-promile-pry-nikdo-neridil-16134565.html

Slovenští policisté řeší kuriózní nehodu. Posádka nadýchala více než 9 promile. Prý nikdo neřídil

Slovenští policisté řeší kuriózní nehodu. Posádka nadýchala více než 9 promile. Prý nikdo neřídil

Slovenským policistům při řešení kuriózních případů opět zůstává rozum stát. Strážci zákona vyšetřují dopravní nehodu, k níž došlo v obci Zámutov ve východní... 11.10.2021

Policisté objevili zdemolovaný automobil značky Renault. Vozidlo totiž narazilo do betonového sloupu elektrického vedení. Po nárazu se automobil otočil, sloup se zlomil a následně spadl na vůz.V důsledku dopravní nehody byly zraněny čtyři osoby, z toho dvě utrpěly lehká zranění. Ostatní dvě osoby na tom však byly hůř. Dva muži byli ve věku 27 let, ti podle předběžných informací utrpěli lehčí zranění. Třetímu muži bylo 24 let. Ve vozidle byla ještě 27letá žena. Tato dvojice utrpěla těžší zranění. Kromě zranění však došlo ke značným materiálním škodám. Škoda na vozidle činí přibližně 3000 eur, na sloupu elektrického vedení je to však ještě více, dokonce 10 000 eur.Největší překvapení na policisty však ještě čekalo, při dechové zkoušce padala také vysoká čísla. U prvního muže policisté naměřili více než 4 promile, u druhého to bylo více než 2 promile. Třetí muž nadýchal 3 promile. Všichni však svorně tvrdili, že nikdo vozidlo neřídil.Policisté teď vedou vyšetřování, kdo řídil, proč vznikla dopravní nehoda. Policisté také začali trestní stíhání ve věci přečinu ublížení na zdraví.Se svými teoriemi, kdo vlastně řídil, přišli i uživatelé sociálních sítí. „Slabé sloupy staví elektrárny,“ praví další. „Jasný, že řídila ta ženská, ať se přizná, zbytečně to poctivým chlapům komplikuje,“ uvádí další. Mnoho uživatelů si však povšimlo fotografie psa, který se loudal na místě nehody. „Na východě je to normální, tady umí i psi řídit,“ uvádí další. Mnozí si však myslí, že přeci jen je problém v obyvatelích slovenského východu. „Východňáři,“ uvádí první. „Na východě nic nového,“ připojil se další.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Masunta -první asistentka druhého náměstka Masunty nejosvícenějšího Mimořádní jedinci, trénovaní. Ocenit. . . Bodaj by sme mali aj u nás viacej takých ... 🌿💖💚💖

