Spojenectví Česka a Francie? Přichází boj o jadernou energetiku

Spojenectví Česka a Francie? Přichází boj o jadernou energetiku

Česká republika a Francie připravují spojenectví států Evropské unie v otázce jaderné energetiky. Jde o společné prohlášení deseti států EU, mezi kterými jsou... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

Mluvčí českého ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová pro ČTK uvedla, že ve společném prohlášení deseti států Evropské unie se mimo jiné píše, že „má-li Evropa v klimatickém boji zvítězit, potřebuje jadernou energii. Pro všechny představuje zásadní a spolehlivý zdroj pro zajištění nízkouhlíkové budoucnosti“.Český vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes také uvedl, že Česko má s Francií podobné zájmy.Celý postup má koordinovat francouzský ministr hospodářství, financí a obnovy Bruno Le Maire. Podle českého náměstka ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáše Ehlera je nezbytné, aby byla jaderná energie do konce roku 2021 zařazena do evropského rámce udržitelného financování.Takzvaný lex DukovanyPřipomeňme, že takzvaný lex Dukovany nedávno stvrdil Miloš Zeman svým podpisem. Tento zákon předpokládá, že pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Rusko a Čína dohodu nepodepsaly.Příslušný zákon kromě toho dává možnost resortu průmyslu a obchodu poskytnout návratnou finanční výpomoc na stavbu dukovanské elektrárny. Stejně tak by díky němu mělo být možné zavést způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny, což souvisí se zajištěním financování projektu.Co se týče dalších detailů v zákoně, počítá se například s tím, že pokud bude výkupní cena vyšší než cena tzv. silové elektřiny na trhu, rozdíl uhradí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. V případě, že výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný. Zdůrazněme přitom, že silová elektřina je neregulovaná část z konečné ceny elektřiny pro odběratele.Na konci března informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu o záměru nepozvat do výběrového řízení čínskou a ruskou stranu. Právě možnou účast ruského Rosatomu a čínské CGN kritizovala jak část opozice, tak i někteří bezpečnostní experti. Ruský Rosatom byl následně vyřazen z tendru v polovině dubna, a to kvůli kauze Vrbětice. Bezpečnostní dotazník tak byl poslán pouze možným dodavatelům z Francie, Jižní Koreje, Spojených států, tedy firmám EdF, KHNP a Westinghousu.Později ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) avizoval, že tender na dostavbu Dukovan by mohla do konce roku vypsat ještě tato vláda i po volbách. To se nelíbí zástupcům opozice. Do konce letošního listopadu mají uchazeči odeslat vyplněný bezpečnostní dotazník.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Lumir Balvin Jsem přesvědčen, že toto spojenectví ČR a Francie naruší USA stejně, jako natrušili spojenectví Austrálie a Francie při dodávce jaderných ponorek. Anebo stejně, jako spojenctví Francie a ČSR, které zničili spojenci Hitlerovci, USA, V. Británie. 3

