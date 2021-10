Státní komise potvrdila výsledky voleb. Proběhly bez komplikací

https://cz.sputniknews.com/20211011/statni-komise-potvrdila-vysledky-voleb-probehly-bez-komplikaci-16126206.html

Státní volební komise nenašla žádné problémy při sčítání výsledků volebních hlasů. V úterý by měly být výsledky zveřejněny ve sbírce zákonů. Následně, od... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

„V současnosti se zápis a sdělení Státní volební komise připravuje pro podpisy a zveřejnění ve Sbírce zákonů. Za ministerstvo vnitra bych rád k těmto volbám uvedl, že proběhly bez komplikací. V průběhu hlasování jsme řešili pouze dílčí problémy, věci, které se týkají v zásadě každých voleb. To znamená drobné konflikty ve volebních místnostech, zdravotní indispozice a podobně,” cituje Česká televise slova náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy Petra Vokáče.„Zpracování výsledků voleb proběhlo naprosto bez komplikací, žádné technické problémy nenastaly a zpracování proběhlo v pořádku,“ uvedla místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.Podle slov Krumpové, Český statistický úřad poskytoval i metodickou pomoc, a to v případě okrsku v obci Nosislav (Brno-venkov), kdy obec „nás požádala o opravu, kde zapomněli uvést přednostní (preferenční) hlasy pro koalici SPOLU“. Tato událost ale neměla žádný vliv na přepočet mandátů, dodala místopředsedkyně.Po předchozích volbách do Poslanecké sněmovny Nejvyšší správní soud řešil 77 stížností. Většina z nich byla zamítnuta.Výsledky volebVítězem voleb se stala koalice Spolu sjednocující 3 liberální strany, Občanskou demokratickou stranu, KDU/ČSL a TOP 09. Koalice získala 27,79 % hlasů a dostane 71 mandátů.Na druhém místě je centristické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které získalo 27,12 %, a získá tedy 72 míst v parlamentě. Na třetím místě je další liberální koalice Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tato koalice získala 15,62 %, což činí 37 mandátů.Do parlamentu prošlo také euroskeptické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), 9,56 % a 20 poslaneckých křesel.Voleb se zúčastnilo 65,43 % občanů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Milan Zmeskal Je to politický debakl a podvod na voliče. 7

Milan Zmeskal Rychetcký svým postojem k volbám zničil politický náhled k voličům.Tento člověk není schopen udělat nic dobrého v politickém světě pro naší společnost.Rychetcký a zločinec je to samé jako když by zločinec zrušil soudní rozhodnutí. 2

