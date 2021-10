https://cz.sputniknews.com/20211011/takto-nase-zeme-nema-sanci-predsedkyne-trikolory-komentovala-chovani-vitezu-voleb-vuci-zemanovi-16132771.html

„Takto naše země nemá šanci.“ Předsedkyně Trikolóry komentovala chování vítězů voleb vůči Zemanovi

„Takto naše země nemá šanci.“ Předsedkyně Trikolóry komentovala chování vítězů voleb vůči Zemanovi

Zuzana Majerová Zahradníková se podělila o své dojmy z chování vítězných politických stran a jejich příznivců vůči prezidentu Miloši Zemanovi. Naše země prý... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-11T18:44+0200

2021-10-11T18:44+0200

2021-10-11T18:44+0200

česko

miloš zeman

prezident

politika

jiří ovčáček

ods

zuzana majerová zahradníková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1083/74/10837472_0:108:1001:671_1920x0_80_0_0_32ad3aeafe01d12d0d58f3ddc9264979.jpg

„Pokud si představitelé a voliči politických stran, které se právě chystají vytvořit novou vládu, představují spojování rozdělené společnosti tak, jak momentálně předvádějí v souvislosti s nemocí a hospitalizací prezidenta republiky, nemá naše země šanci,“ uvedla na svých sociálních sítích politička. Reagovala tak na velké množství vyjádření, které zpochybňují možnost prezidenta Miloše Zemana vykonávat svoji funkci.„Můžeme mít vůči prezidentu Miloši Zemanovi desítky výhrad, ale to nic nemění na samozřejmosti elementární slušnosti ke starému nemocnému člověku, natož k prezidentovi republiky,“ myslí si Majerová Zahradníková.Sama za svoji politickou stranu popřála prezidentovi sílu k brzkému uzdravení.„To, co někteří předvádějí, toho mnohem víc než o prezidentovi vypovídá o nich samých. Pane prezidente, my Vám přejeme hodně sil,“ dodala.Hospitalizace prezidentaPrezident Miloš Zeman byl v neděli hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Je hospitalizován na klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Vyplývá to z informací českých médií.Prezident je umístěn na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), kde jsou pacienti vyžadující podporu selhávajících životních funkcí, nebo ti, u nichž takovéto selhání akutně hrozí.Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček dnes sdílel na sociální síti vyjádření předsedy České biskupské konference Jana Graubnera. „Vyzývám v první řadě k modlitbě za prezidenta republiky, v níž mu vyprošujme uzdravení a současně sílu plnit pro dobro celé společnosti zásadní úkoly hlavy státu v této důležité době,“ napsal v pondělí Graubner v textu.Prezident Miloš Zeman byl v neděli převezen do Ústřední vojenské nemocnice. Ředitel nemocnice Miroslav Zavoral při tiskové konferenci včera uvedl, že od pacienta nemá svolení na zveřejnění jeho diagnózy. Sdělil, že prezident je hospitalizován v souvislosti s chronickým onemocněním. Uvedl také, že přesný zdravotní stav prezidenta je mu znám, což umožňuje přesně zaměřit léčbu.Pražský hrad se ohledně zdravotního stavu prezidenta zdržuje komentářů. Prohlašuje však, že prezidentův zdravotní stav mu nebrání ve výkonu jeho funkce. Zatím není jasné, jak dlouho bude hospitalizace prezidenta trvat. Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček včera na sociálních sítích požádal o citlivý přístup ke zdravotním záležitostem okolo prezidenta. Svoji prosbu adresoval hlavně novinářům.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211011/navrat-polistopadoveho-politickeho-kartelu-reziser-martinek-vidi-nebezpeci-pro-ceskou-vlast-16128761.html

https://cz.sputniknews.com/20211011/odebrani-pravomoci-zemanovi-je-opet-na-obzoru-senatori-se-sejdou-za-tyden-16130494.html

❌➗➖➕ Pro občany jsou vládně podstatné dvě hlavní věci: jestli je národně vlastenecká a jestli bude líp. Což za Zemana a Babiše určitě není a nebude. Proto vítám každou vládní změnu, která přináší nové možnosti a naděje a dokáže se zbavit těch současných dosazených USraelských zlodějů a podvraťáků, které si Babiš se Zemanem všude dosazovali a instalovali. 🇨🇿👍👍 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, prezident, politika, jiří ovčáček, ods, zuzana majerová zahradníková