ÚVN: Stav prezidenta Zemana je stabilizovaný

Podle slov mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitky Zinke je stav Miloše Zemana stabilizovaný. Prezident byl do nemocnice převezen včera ze zámku v Lánech. 11.10.2021, Sputnik Česká republika

„Mohu potvrdit, že stav pana prezidenta je stabilizovaný,” citují česká media slova mluvčí.Ředitel nemocnice Miroslav Zavoral při tiskové konferenci včera uvedl, že od pacienta nemá svolení na zveřejnění jeho diagnózy. Sdělil, že prezident je hospitalizován v souvislosti s chronickým onemocněním. Uvedl také, že je přesný zdravotní stav prezidenta je mu znám, což umožňuje přesně zaměřit léčbu.Pražský hrad se ohledně zdravotního stavu prezidenta zdržuje komentářů. Prohlašuje však, že prezidentův zdravotní stav mu nebrání ve výkonu jeho funkce. Zatím není jasné, jak dlouho bude hospitalizace prezidenta trvat.Miloš Zeman trpí nedoslýchavostí, cukrovkou a neuropatií dolních končetin.Citlivý přistupMluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček včera na sociálních sítích požádal o citlivý přístup ke zdravotním záležitostem okolo prezidenta. Svoji prosbu adresoval hlavně novinářům.„Milí přátelé, zdvořile si dovoluji požádat, zejména politiky a novináře, o citlivý přístup k hospitalizaci pana prezidenta. Každý můžeme onemocnět, pak má být na prvním místě lidskost, přání brzkého uzdravení. K tomu nás vede víra i svědomí,“ uvedl mluvčí na svých sociálních sítích.Babiš v LánechPředseda vlády Andrej Babiš byl včera navštívit prezidenta republiky Miloše Zemana na zámku v Lánech. Mělo se jednat o plánovanou schůzku, a nikoli povolební vyjednávání.Andrej Babiš Lány po asi 40 minutách opustil, aniž by se setkal s novináři. O několik okamžiků později byl prezident v sanitce Ústřední vojenské nemocnice za doprovodu několika limuzín převezen do ÚVN.Při jeho vykládání ze sanitního vozu se novinářům podařilo zachytit prezidenta, jak leží na lehátku v bezvládném stavu. Prezident údajně při převozu do nemocnice usnul.Krátce po jeho převozu do Ústřední vojenské nemocnice za prezidentem dorazily i jeho žena Ivana a dcera Kateřina.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Jack Dahler Neoficialne nemuze se rict nic jineho, protoze panika, prasule, co Vic dodat... babis myslim Uz me na pul z kola venku😉😁 2

Miroslav Zita Stav prezidenta je stabilizovaný.: to je moc dobře a jsem za to rád. 👍👍 2

