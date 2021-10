https://cz.sputniknews.com/20211011/v-eu-pozaduji-zarazeni-jaderne-energetiky-do-seznamu-zelenych-odvetvi-16124670.html

Česko i Slovensko požadují zařazení jaderné energetiky do seznamu „zelených" odvětví

Česko i Slovensko požadují zařazení jaderné energetiky do seznamu „zelených“ odvětví

Deset států Evropské unie požaduje zařazení jaderné energetiky do seznamu odvětví přispívajících ke snižování poškozování životního prostředí.

Autory článků, který byl zveřejněn v neděli, jsou premiéři a ministři energetiky a ekonomiky Francie, Rumunska, Česka, Finska, Slovenska, Chorvatska, Slovinska, Bulharska, Polska a Maďarska.Autoři článku považují jadernou energetiku za bezpečný energetický zdroj a zdůrazňují, že dodnes neexistují vědecké důkazy toho, že napomáhá globálnímu oteplování více než jiné druhy energií, které jsou zahrnuty do taxonomie. Navíc podle autorů je to dostupný a stabilní zdroj energie, který na rozdíl od plynu chrání evropské spotřebitele před výkyvy cen a také značně snižuje závislost evropské výroby na elektrické energii jiných států.Podle článku jaderná energetika zajišťuje již téměř polovinu produkce bezuhlíkové elektrické energie v Evropě.Zelená dohodaPřipomeňme, že takzvaný Green Deal neboli Zelená dohoda, je projekt Evropské komise cílící na restrukturalizaci Evropské unie takovým způsobem, aby měl menší negativní dopad na životní prostředí.Již dříve se orgány Evropské unie dohodly na tom, že do poloviny století by se region měl stát klimaticky neutrálním – do té doby by měl být celkový objem emisí skleníkových plynů do atmosféry nulový. Zmiňme, že klimatické neutrality lze dosáhnout snížením emisí a použitím technologií pro zachycování a skladování škodlivých plynů.Dodejme také, že přechod na klimatickou neutralitu bude vyžadovat restrukturalizaci výroby a spotřeby energie, výrazné snížení emisí skleníkových plynů v různých hospodářských odvětvích, stejně jako snížení využívání fosilních paliv a zvýšení spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, a také biliony eur v investicích.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

