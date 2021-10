V noci se může objevit první sněžení. Česko čeká ochlazení

https://cz.sputniknews.com/20211011/v-noci-se-muze-objevit-prvni-snezeni-cesko-ceka-ochlazeni-16125726.html

Podle meteoroložky Dagmar Honsové se již během noci na úterý na vrcholcích hor objeví první sněhové vločky, zároveň má letošní sněžení na horách zpoždění.Dnes ráno se na některých místech objevily mrazy, v Karlových Varech byly naměřeny mínus čtyři stupně Celsia. V horských oblastech navíc teplota klesá až k -9 stupňům.V pondělí bude ještě místy jasno nebo polojasno, ojediněle se mohou objevit mlhy. Od severozápadu bude postupně docházet k přibývání oblačnosti, navíc mohou přijít přeháňky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni, v Jihomoravském kraji bude až 16 stupňů.V úterý Česko již zasáhne velká oblačnost, bude oblačno až zataženo, na většině území se očekává déšť nebo přeháňky, na vrcholcích hor bude sněžit, postupně se sněžení přesune do poloh od 800 metrů. Odpolední teploty budou mezi 8 až 12 stupni. Stejné počasí se očekává i ve středu s teplotami 7 až 11 stupňů Celsia.Čtvrteční počasí bude oblačné, postupně bude během dne polojasno, místy se objeví déšť nebo přeháňky. Ranní teploty klesnou na 3 až -1 stupňů, může se tak objevit ojediněle náledí. Odpoledne bude 7 až 11 stupňů.Páteční teploty se dostanou na 10 až 14 stupňů, bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, na horách se objeví sněhové nebo smíšené srážky.O víkendu se očekává polojasno, ojediněle přeháňky. Odpolední maxima se dostanou na 10 až 14 stupňů.Ztracená osmiletá dívkaZáchranáři z Čech a Německa celou noc pátrali po osmileté německé dívce, která se v neděli ztratila v okolí vrchu Čerchov na Domažlicku. Do pátrací akce jsou zapojeny záchranné týmy hasičů a policistů, celkem jde o 200 lidí.V noci a dnes ráno se teploty na Domažlicku pohybovaly kolem nuly.Tisková mluvčí uvedla, že přes veškeré úsilí se bohužel nepodařilo do současné doby dívku nalézt, pátrání probíhalo celou noc. Ráno se vyměnili lidé, kteří jsou do něj zapojeni a pokračuje se i nadále.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

