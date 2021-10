https://cz.sputniknews.com/20211011/v-novem-panu-prstenu-se-objevi-cernossky-hobit-navzdory-prosbam-fanousku-16118845.html

V novém Pánu prstenů se objeví černošský hobit... Navzdory prosbám fanoušků

V novém Pánu prstenů se objeví černošský hobit... Navzdory prosbám fanoušků

Britský herec tmavé pleti Lenny Henry si zahraje hobita v novém seriálu Pán prstenů společnosti Amazon. Herec o tom promluvil v pořadu BBC. 11.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-11T07:27+0200

2021-10-11T07:27+0200

2021-10-11T07:27+0200

česko

film

pán prstenů

černoši

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/16118991_0:874:2047:2025_1920x0_80_0_0_d3a0e97af2a0b28fdff0f931a9c54f3c.jpg

Takže v sérii děl podle Johna Tolkiena se poprvé objeví černošský hobit. „Jsem černý hobit, je to skvělé,“ řekl Henry. V rozhovoru sdělil, že seriál Pán prstenů je obrovský projekt, kterého se účastní velký počet profesionálů.Autoři seriálu se domnívají, že se černošští hobité objeví ve světě Pána prstenů jako původní obyvatelé země Shire. Henry uvedl, že natáčení nového seriálu může trvat 10 let, protože se zakládá na Silmarillionu (prequel Pána prstenů) a je velmi bohatý na události.Předtím byla zveřejněna zpráva, že první série podle Tolkienovy epopeje a filmové trilogie Petera Jacksona Pán prstenů bude promítána 2. září 2022. Fanoušci požádali autory, aby se vyhnuli odkazům na dnešní politické trendy.Pán prstenůPán Prstenů je trilogie filmů, první vyšel v roce 2001, poslední v roce 2003. V hlavních rolích se představili Elijah Wood, Viggo Mortensen, Liv Tylerová a další. Režie se ujal Peter Jackson. Filmy byly natočeny na základě knih spisovatele J. R. R. Tolkiena. Podle dostupných informací všechny tři filmy dohromady vydělaly téměř tři miliardy dolarů při rozpočtu 281 milionů dolarů.SeriálKromě anime na téma Pána prstenů je připravován rovněž i nový seriál. V polovině dubna bylo informováno, že nový seriál má být nejdražší v historii. The Hollywood Reporter potvrdil, že Amazon utratí zhruba 465 milionů amerických dolarů, a to jen za první sérii seriálu.„Co vám mohu říci je, že Amazon jen v první sezóně utratí asi 650 milionů novozélandských dolarů,“ řekl pro Morning Report Stuart Nash, ministr hospodářského rozvoje a cestovního ruchu země. „To je fantastické, opravdu je… Bude to největší televizní seriál, který byl kdy vyroben,“ dodal.Údaje byly poprvé zveřejněny v rámci zákona o oficiálních informacích novozélandské vlády a původně o nich informoval novozélandský outlet Stuff. Dokumenty také potvrdily, že studio plánuje na Novém Zélandu natočit potenciálně pět sezón.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

film, pán prstenů, černoši