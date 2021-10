https://cz.sputniknews.com/20211011/vlada-premiera-babise-dovladne-ve-stejnem-slozeni-cssd-zustane-16134051.html

Vláda premiéra Babiše dovládne ve stejném složení, ČSSD zůstane

Vláda premiéra Babiše dovládne ve stejném složení, ČSSD zůstane

Vláda premiéra Andreje Babiše dovládne ve stejném složení, zůstanou v ní i ministři za ČSSD. Premiér to řekl televizi Nova. Podle Babiše byla spolupráce se... 11.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-11T21:44+0200

2021-10-11T21:44+0200

2021-10-11T21:44+0200

andrej babiš

vláda

ano

čssd

vláda české republiky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1068/83/10688316_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_d65db53f5821cba3c733eb48e118a28a.jpg

Vicepremiér Karel Havlíček po dnešním jednání vlády sdělil, že se kabinet vůbec nezabýval výsledkem voleb a pracoval prý stejně jako dosud. Ani se podle jeho slov nevedla žádná diskuse o tom, že by sociální demokraté ve vládě nepokračovali poté, co se nedostali po parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny.Babiš odpovídal na dotaz televize, zda ČSSD zůstane i nadále ve vládě. Jeho reakce byla, že zůstane.Atmosféra byla podle slov Havlíčka pracovní a věcná. „V podstatě jsme neřešili vůbec výsledky voleb. Nebyla k tomu žádná diskuse, nepadlo ani téma, jak kdo bude, nebo nebude ve vládě. Jednoduše řečeno jedeme v režimu, v jakém jsme jeli před volbami,“ uvedl. Dodal, že se kabinet sejde i v pondělí. „Předpokládám, že v tomto režimu se bude pokračovat nadále,“ doplnil.Dnešního jednání se zúčastnili z ministrů ČSSD vicepremiér Jan Hamáček, ministr kultury Lubomír Zaorálek a zemědělství Miroslav Toman, doplnil Havlíček. Podle něj nemá rekonstrukce vlády smysl ve chvíli, kdy není jasné, jak dlouho tu kabinet ještě bude.Zmiňme, že kromě Hamáčka, Zaorálka a Tomana je ve vládě za ČSSD ještě ministryně práce Jana Maláčová a ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.Prezident Miloš Zeman podle ministra dopravy a průmyslu v neděli před svou hospitalizací nepověřil Babiše sestavováním vlády. „S tím, že se to bude řešit později, až pan prezident bude ve stavu, kdy nebude nemocný a kdy na to bude mít zázemí,“ uvedl. Okomentoval i víkendovou schůzku premiéra s prezidentem. Ta byla podle něj osobní. „Nebyla to diskuse spojená se zásadnějším povolebním vyjednáváním,“ dodal.Připomeňme, že již příští týden v úterý 19. října se sejde ústavní komise Senátu, která bude rozhodovat o tom, zda je prezident Miloš Zeman schopný vykonávat svůj úřad. Ujasní si, jaké budou kroky v případě, že by se jeho zdravotní stav nezlepšil.Podle vicepremiéra Karla Havlíčka tento krok není na místě. „Bylo by to předčasné, necitlivé a nekorektní. Cítím politický tlak a snahu o zviditelnění. Je to velmi nevkusné,” reagoval po jednání vlády.Vojtěch zůstáváZa zmínku stojí, že premiér Babiš dnes zároveň sdělil, že bude nutné, aby zůstal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve funkci i po listopadu. Co se týče Vojtěcha, ten měl končit nehledě na výsledek voleb. Od listopadu měl tak spadat pod ministerstvo zahraničí, a to jako velvyslanec ve Finsku. Vypadá to však, že bude vše jinak.Samotný Vojtěch zřejmě o svém delším ministerském angažmá zatím ještě neví. Jak Babiš totiž vysvětlil, Vojtěch je v zahraničí. Podle něj to však nehraje roli, jedná se prý o záležitost technického charakteru a myslí si, že to bude akceptovat. Situace se dle něj změnila a je nutné dělat změny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, vláda, ano, čssd, vláda české republiky