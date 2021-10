https://cz.sputniknews.com/20211011/zemanovo-zdravi-zaznela-slova-o-namol-ozralem-havlovi-a-vyzvy-k-odebrani-pravomoci--16131668.html

Zemanovo zdraví: Zazněla slova o namol ožralém Havlovi a výzvy k odebrání pravomocí

Miloš Zeman byl včera převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ředitel nemocnice včera během tiskové konference uvedl, že lékaři přesně znají jeho diagnózu, což jim umožňuje cílit léčbu. Dodal však, že od pacienta nemá povolení sdělit jeho diagnózu novinářům.Na konto novinářů a politiků prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček žádal, aby byli v otázkách zdraví prezidenta citlivý.Jedním z těch, kdo reagoval na pochyby o tom, zdali se prezident vůbec uzdraví, byl i senátor Jaroslav Doubrava. Ten se podivil tomu, kolik je ve veřejném prostoru hyen. Následně poukázal na praxi bývalého prezidenta Václava Havla.„Dívám se kolem sebe a nemohu uvěřit, že i mezi kolegy je tolik lidských hyen, které nedočkavě čekají, jestli se nám prezident uzdraví (já pevně doufám, že brzy ano). Už vymýšlí plány, jak se k těm vytouženým korýtkům opět dostat. Zajímavé je, že jim už dlouho leží v žaludcích a přemýšlí, jak se ho zbavit poukazem na jeho zdravotní stav. To, že Havel, když zrovna nebyl nemocný, byl zcela jistě pod obraz ožralý, nikomu z nich nevadilo. Ano, to proto, že tam takovou figurku potřebovali pro své rejdy. Prezident Zeman neskáče a nikdy neskákal podle jejich práskání bičem a nepřipustil jejich choutky po dalších zlodějnách, vadí jim. Doufám, že jim vadit bude ještě hodně dlouho,“ uvedl Doubrava na svých sociálních sítích.Na zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana zareagovala i vlivná advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Prý by nepodala ruku lidem, kteří zle hovoří o zdraví prezidenta.„Prezident Miloš Zeman je zjevně nemocen a trápí se. Těm, kteří mají potřebu to hnusně komentovat, bych nepodala ruku,” napsala Hamplová.Modlitba za prezidentaHradní mluvčí Jiří Ovčáček dnes na svých sociálních sítích sdělil, že se pomodlil za všechny, kdo přejí prezidentovi republiky zdraví.Zemanovo zdravíŘeditel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral při tiskové konferenci včera sdělil, že prezident je hospitalizován v souvislosti s chronickým onemocněním.Pražský hrad se ohledně zdravotního stavu prezidenta zdržuje komentářů. Prohlašuje však, že prezidentův zdravotní stav mu nebrání ve výkonu jeho funkce. Zatím není jasné, jak dlouho bude hospitalizace prezidenta trvat.Miloš Zeman trpí nedoslýchavostí, cukrovkou a neuropatií dolních končetin.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

