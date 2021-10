https://cz.sputniknews.com/20211012/ano-si-hodla-narokovat-post-predsedy-poslanecke-snemovny-od-viteznych-koalic-ocekava-slusne-chovani-16141087.html

ANO si hodlá nárokovat post předsedy Poslanecké sněmovny. Od vítězných koalic očekává slušné chování

Nový první místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že hnutí počítá s tím, že skončí v opozici. Podle něj vše nasvědčuje tomu, že... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

Současný předseda sněmovny Radek Vondráček vyjádřil naději, že vítězové voleb se budou chovat slušně. Hnutí ANO by chtělo obsadit sedm předsednických míst ve výborech.Faltýnek se také vyjádřil k tomu, proč už nechce dál zastávat funkci předsedy klubu.„My umíme počítat do 108 a umíme počítat do 104 (bez pirátů, pozn. red.) a počítáme s tím, že budeme v opozici a tam je role předsedy poslaneckého klubu jiná,“ uvedl Faltýnek. On sám by na pozici vedení sněmovny kandidovat nechtěl, raději by obsadil místo předsedy zemědělského výboru.Poznamenal, že hnutí ANO nebude dělat problémy při předávání moci, dodal však, že poslední slovo je za Andrejem Babišem.Po první schůzi poslanecké frakce ANO Radek Vondráček uvedl, že ANO vznese nárok na post předsedy Sněmovny, ve složení jejích orgánů trvá na poměrném zastoupení.Faltýnek uvedl, že ANO si počká na návrhy spolupracujících koalic. Co se týče obsazení postu předsedy Sněmovny, očekává debatu. „Určitě nárok vzneseme, je otázka, jak to dopadne,“ uvedl.Vondráček považuje nárokování vzhledem na velikost klubu za poměrně oprávněné. Tuto funkci však pro sebe chce koalice Spolu.Vondráček dodal, že doufá, že se vítězné koalice budou vůči hnutí ANO chovat slušně.O křeslo předsedy Poslanecké sněmovny však má zájem koalice Spolu. Předseda sněmovního klubu ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že ANO by si mohlo nárokovat post místopředsedy dolní komory a poměrné zastoupení ve vedení výboru.Stanjura novinářům také řekl, že mluvit ustavení Sněmovny by se mohlo začít ve středu odpoledne. První schůze dolní komory by mohla proběhnout 8. listopadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

