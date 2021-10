https://cz.sputniknews.com/20211012/byvaly-predseda-nejvyssiho-soudu-sr-caputova-po-vzoru-kurze-zrejme-brzy-poda-demisi-16137212.html

Bývalý předseda Nejvyššího soudu SR: Čaputová po vzoru Kurze zřejmě brzy podá demisi

Bývalý slovenský předseda nejvyššího soudu Štefan Harabin se ve svém příspěvku na Facebooku vrací k demisi již bývalého rakouského kancléře Sebastiana Kurze a... 12.10.2021

Harabin se domnívá, že slovenská prezidentka brzy podá demisi, protože podle něj nedokáže vyvrátit podezření z nesporných podvodů v předvolebních prezidentských průzkumech.Tuto situaci přirovnává ke kauze rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Připomíná, že Kurz po oznámení protikorupčního státního zastupitelství, že ho vyšetřuje v záležitosti, že od dubna 2016 byly peníze ministerstva financí využity na zaplacení průzkumů veřejného mínění v jeho prospěch. Rakouský kancléř nakonec podal demisi.Podle něj podvodné průzkumy ve prospěch Čaputové byly realizovány jen proto, že již v prezidentské kampani v roce 2018 tvrdil to, co nedávno vynesl polský ústavní soud a co nevyhovovalo Evropské unii.Rezignace KurzeRakouský kancléř Sebastian Kurz uvedl, že rezignuje kvůli vyšetřování, které proti němu vedou státní zástupci. Kurz navrhl ministra zahraničí Alexandera Schallenberga jako svého nástupce.Kurz uvedl, že v zájmu řešení vládní krize odstoupí. Zůstane tak pouze předsedou svých lidovců. Odchod kancléře požadovali také koaliční Zelení.Uveďme, že podle sdělení státního zastupitelství pro hospodářskou kriminalitu čelí Kurz a jeho nejbližší kolegové z podezření, že si před lety koupili příznivý mediální obraz za peníze daňových poplatníků. Podle dostupných informací to mělo tehdejšímu ministru zahraničí Kurzovi usnadnit cestu do čela lidové strany i vlády.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

cepo Ako povedal Babis , eu nam neda nic viac , ako jej odvedieme ! Jurova,poplatna Bruselu, bola z toho na vesiak ! 1

bancafe Čaputová neodstoupí, tu tam dosadilo USA, 1

