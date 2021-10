https://cz.sputniknews.com/20211012/cerveny-svetr-jde-dolu-tresne-zhorkly-takovy-pad-levice-ceske-politicke-dejiny-nepamatuji-16136516.html

Červený svetr jde dolů, třešně zhořkly. Takový pád levice české politické dějiny nepamatují

Volby do Poslanecké sněmovny se zapíší do historie. Čím? Že voliči upřednostnili hru Babiš versus antiBabiš a zapomněli na sociální jistoty. Autentická levice... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

Červený svetr jde do prádla, třešně zhořkly. Takovými metaforami můžeme zhodnotit výsledek voleb do Poslanecké sněmovny pro ČSSD a KSČM. Jak je známo, obě levicové strany, jejichž historie se dlouho proplétala, se do Sněmovny nedostaly. Sociální demokraté obdrželi pouze 4,65 % hlasů a o tři setiny je předběhlo nové uskupení Roberta Šlachty Přísaha, které ale také nepřekonalo pětiprocentní hranici.A komunisté získali pouze 3,60 % hlasů. V dějinách komunistické strany, která prvně kandidovala v roce 1925 do tehdy československého parlamentu, to je nejhubenější výsledek. A když zabrousíme ještě hloub do historie, tak k vypadnutí KSČM ze Sněmovny došlo právě letos, kdy si komunistická strana připomínala sté výročí založení.Vedení obou stran už dalo své funkce k dispozici. O návrat do vrcholné politiky se ČSSD i KSČM pokusí s novými lidmi včele.Proč obě levicové strany a vůbec levice dopadly ve volbách jak sedláci u Chlumce, je nutné analyzovat. První, co se nabízí, je atmosféra voleb. Ve skutečnosti nešlo o střet nejlepších volebních programů, ale Babiše proti antiBabišovi.V návaznosti na to se dá říct, že ČSSD i KSČM doplatily na podporu Babišova kabinetu. Některé voliče těchto stran to definitivně rozlítilo, část dalších voličů přetáhlo hnutí ANO nebo další strany. A je vymalováno.A je vymalováno nejen pro zmíněné strany. Blíží se, snad, i konec pandemie. Budou se řešit sociálně citlivé otázky jako třeba dostupné bydlení, pomoc sociálně slabým, boj s inflací, valorizace důchodů a tak dále. Ale při řešení těchto otázek hlas levice nebude slyšet. A na místě je obava, aby si modří ptáci nevykasali rukávy a nezavedli drsné reformy.O neúspěchy levicových stran Sputnik hovořil se známým politickým analytikem a sociologem Janem Klánem.„Nemyslím si, že by se jednalo o konec české levice. Ukazuje to spíš na to, že celá levice je v krizi a to jak ideové, personální, tak programové. Levici jako celku uškodila existence dalších subjektů, které měly podobný program. Troufnu si tvrdit, že kolaps české levice způsobilo hnutí Přísaha, které bylo vnímáno jako béčko hnutí ANO a navíc se k němu přesunulo mnoho voličů KSČM – mám poznatky ze svého okolí. Zde se zřejmě všichni přepočítali a to i Andrej Babiš. Ten, když viděl, že levice i Přísaha krouží kolem 5 %, tak měl zasáhnout a buď ono hnutí podpořit, nebo zaříznout. Případně měl říci, že je nutné, aby nějaká levice ve Sněmovně byla. Levicové strany sice nechal být, ale jinak neudělal nic a spíš se soustředil na boj s Piráty, které nakonec „zařízli“ jejich koaliční spojenci z hnutí STAN (zde můžeme vidět čeho všeho je neoliberální kapitál, kam se STAN řadí, schopný v honbě za mocí – zničit i své vlastní spojence).Mnoho voličů levice samozřejmě přešlo k hnutí ANO, ale i SPD. To je již dávno známý fakt. Pokud se chce levice vrátit zpět do Sněmovny, tak musí začít s radikální obměnou jak svých vedení, tak i programu," míní známý expert.Proč levicová ideologie nenašla své stoupence? Pandemie se snad blíží ke svému konci a je tu řada sociálních otázek, které se musí řešit. Třeba dostupné bydlení.„Levice je vždy o ideálech a myšlenkách. Kdysi se ony různé myšlenkové proudy dařilo sjednocovat, ale s nástupem tvrdého globálního kapitalismu se to celé začalo bortit, protože každý chtěl proti němu bojovat trochu jinými prostředky. Někdo tvrději, někdo opatrně a někdo vůbec. Sociální demokracie, stejně i KSČM propásly jednu věc: generační výměnu ve vedení, případně nalezení vhodných lídrů a řekněme si na rovinu, že levice jich má poskrovnu. Naproti tomu pravice se vždy dokáže sjednotit, protože jejich tmelem je honba za kapitálem, mocí a majetkem. Levice se vždy musela sjednotit na ideálech, kterých chce dosáhnout, až se dostane k moci. To není nic jednoduchého, ale do budoucna to bude jediné řešení, jak opět vytáhnout levici zpět na výsluní. Musí se levicové síly spojit. Ostatně po tom už volaly mnohé sociologické výzkumy, kde lidé chtěli, aby levice více spolupracovala a neházela si klacky pod nohy.K pádu levice nepochybně přispělo i Bohumínské usnesení ČSSD a ze strany KSČM zase „ostalgizace“, kdy někteří čelní představitelé kandidátních listin vzpomínali spíš na dobu minulou, než aby představovali nová témata. Obě levicové strany mají šanci se do Sněmovny vrátit, protože nástup neoliberálních stran dá o sobě hodně rychle vědět škrty, úsporami, likvidací sociálního státu. Je nutné nechat lidi, aby okusili, že pokud v našich podmínkách bude chybět levice, tak na to doplatí tím způsobem, že za vše budou tvrdě platit," říká pan Klán.Mohlo levicovým stranám zlomit vaz to, že volby nebyly vlastně soubojem programů, ale bojem Babiše s antiBabišem?„Volby sice nebyly o programu, ale o tom, zda se porazí Babiš nebo nikoliv. Bylo to takové referendum. Nicméně i kdyby měla levice výborné programy, tak je nutné mít i tváře, které budou nositelem onoho programu. U obou levicových stran můžeme vidět, že tohle selhalo. Teprve ke konci kampaně se objevila „hustá“ dvojka ČSSD Maláčová se Stropnickým, ale to bylo již pozdě. Sociální demokracii paradoxně uškodil sám Jan Hamáček v roli ministra vnitra, když byl vnímán jako strůjce restrikcí, protože je mnohdy vydával i jeho rezort. Navíc nesmyslné volební spoty, které působí silně despoticky, byly hřebíčkem do rakve než nějaký bomba úspěch. U KSČM vidím problém v absenci radikálně levicových témat, které jsou tvrdé: od zestátnění základní infrastruktury po spolupráci s Ruskem a Čínou až po řešení klimatické změny. Tyto věci byly v programu zmíněny, ale upozaděny.Navíc samotnou stranu pronásleduje generační problém, kdy voliči umírají a je potřeba přilákat nové. Ty ale nepřilákáte na vzpomínkách let dávno minulých, ale na tématech, které lidi pálí a mají s tím značné problémy: od zrušení soukromých exekutorů, přes zestátnění třeba vody a energií, až po dostavbu jaderných elektráren Ruskem nebo Čínou. Témat je hodně a musí se s nimi pracovat. Pokud jde o možnou tvář KSČM, tak zde existuje pouze jediná a tou je současná europoslankyně Kateřina Konečná. V tom má právě KSČM velkou výhodu oproti ČSSD, která nemá své zástupce v žádném „parlamentu“,“ říká politický analytik Jan Klán.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Aby byl volební úspěch musí strana pracovat, což se nedá o KSČM i ČSSD napsat, proto ten výsledek, takový neslaný nemastný " eintopf". 4

Důchodce Propadlo 19,9% hlasů stran, které nebyly scopné vytvořit koalice a žraly si hlasy navzájem. Stačilo,aby SPD vzala pod křídla Volného a Šlachtu. ANOmohlo ČSSM a KSČM, stejně byli ve vládě nebo ji podporovali a mohlo být vše jinak. Nebýt Volného, tak 5% překročil Šlachta i ČSSD a ještě by zbylo. V kolicích by se nesmělo kroužkovat, pořadí si předem stanovili na hlasovacích lístcích, to je zkušenost s piráty. 2

