Český Senát bude od prezidentské kanceláře žádat informace o Zemanově zdraví

„Chystáme se nyní na to, že připravíme oficiální písemnou žádost, abychom ještě naposledy upozornili, že vzhledem k situaci je potřeba sdělit nejen to, že zdravotní stav prezidenta je stabilní, ale především jestli se nachází ve stavu, kdy je schopný vykonávat úřad prezidenta republiky,“ prohlásil pro magazín Vystrčil.Předseda Senátu kritizoval přístup Hradu k informování o zdraví prezidenta republiky. Nehledě na to, že prý nikomu nic není do toho, v jakém konkrétně je prezident stavu, či jaké bere léky, veřejnost by měla vědět, zdali se prezident nalézá ve fyzické kondici, která mu umožňuje vykonávat jeho úřad.Vystrčil uvedl, že nehledě na to, že je druhým nejvýše postaveným ústavním činitelem v zemi, nemá z Ústřední vojenské nemocnice žádné informace o prezidentově zdraví. Má k dispozici jen veřejně přístupné zprávy.„Prezidentův tým by si měl uvědomit, že mají v rukou obrovskou odpovědnost jak vůči zdraví pana prezidenta a odpovídající péči, tak vůči tomu, že prezident je instituce, která má z Ústavy dané určité pravomoci a kompetence a má je plnit. Pokud to není možné, musí o tom veřejnost vědět,“ prohlásil pro Respekt.Předseda Senátu vyzval ke „slušné konverzaci“ s Hradem, je rovněž zastáncem přístupu „krok po kroku“, a ne hned hovořit o článku 66 Ústavy, který umožňuje zbavit prezidenta jeho pravomocí.Podle názoru Miloše Vystrčila by měli být nejdříve využity všechny dostupné prostředky pro klidné vyřešení situace, a až teprve v poslední fázi sahat po článku 66 Ústavy.„Nejsilnější nástroje bychom měli použít až na konec. Když využijeme vše, myslím, že zodpovědní ústavní činitelé pak k takovému usnesení budou přistupovat s vědomím, že všechny předchozí kroky už byly vyčerpány - a nezbývá nám nic jiného než prezidenta zbavit jeho pravomocí,“ řekl pro portál.Prezident na AROČeská média včera přinesla informace o tom, že Miloš Zeman se nachází na ARO v ÚVN. Je hospitalizován na klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Na tomto lékařském pracovišti se nacházejí pacienti, kteří vyžadují podporu selhávajících životních funkcí, nebo ti, u nichž takovéto selhání akutně hrozí.Připomeňme, že v neděli byl prezident Miloš Zeman převezen do Ústřední vojenské nemocnice. Ředitel nemocnice Miroslav Zavoral při tiskové konferenci uvedl, že od pacienta nemá svolení na zveřejnění jeho diagnózy. Sdělil, že prezident je hospitalizován v souvislosti s chronickým onemocněním. Uvedl také, že přesný zdravotní stav prezidenta je mu znám, což umožňuje přesně zaměřit léčbu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

