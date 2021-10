https://cz.sputniknews.com/20211012/evropske-unii-byla-predpovezena-porazka-v-konfliktu-s-polskem-16136251.html

Evropské unii byla předpovězena porážka v konfliktu s Polskem

Evropské unii byla předpovězena porážka v konfliktu s Polskem

Ve sporu o prioritě práva mezi Polskem a Evropskou unií prohraje právě unie. Tento názor vyslovil novinář britského deníku The Telegraph Matthew Lynn. 12.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-12T15:23+0200

2021-10-12T15:23+0200

2021-10-12T15:23+0200

svět

brusel

polsko

eu

legislativa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/16136403_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_01588b11a2643888b81554c3f84ae7f0.jpg

Minulý týden Ústavní soud Polska potvrdil prioritu ústavy republiky před zákonodárstvím Evropské unie na pozadí hned několika verdiktů Soudního dvora EU, který odsoudil jednání polských úřadů. Poté státní tajemník pro evropské záležitosti při francouzském ministerstvu zahraničí Clément Beaune označil toto rozhodnutí za útok na evropské společenství a připustil vystoupení Varšavy z EU, ministr zahraničí Lucemburska Jean Asselborn zase prohlásil, že polské vedení „si hraje s ohněm“.Podle jeho názoru k tomu dojde proto, že unie prostě způsobí další krizi ke všem četným problémům, které nedokáže vyřešit. Jak podotýká Lynn, spor mezi Polskem a Bruselem v otázce priority zákonodárství zrál několika let, přitom je možné debatovat o tom, jestli je polské stanovisko správné nebo mylné.„Bude-li EU chtít, může se pokusit zahnat Polsko do společných řad silou. Problém je ale v tom, že tady mohou hrozit tři vážná nebezpečí,“ podotýká autor. EU se stále ještě nemůže vzpamatovat z pandemie koronaviru, v Německu není zatím vláda, jakákoli koalice tam bude velmi nestabilní a výsledek prezidentských voleb roku 2022 ve Francii se nedá předpovědět.„Společná měna je v chaotickém stavu a koordinace politiky prakticky neexistuje. EU dělá velkou sázku na financování Itálie v naději, že se tato nejslabší z předních ekonomik Evropy konečně obnoví. EU má slabou obranu před sílícím Ruskem. Copak někomu prospěje hádka se šestou největší ekonomikou unie? Sotva,“ soudí Lynn.Evropská unie kromě toho značně přeceňuje účinnost finančních hrozeb, domnívá se autor. „Když má vlastní měnu, vlastní centrální banku a nepatrné půjčky, nemá se Polsko obávat toho, že Brusel rozkáže, aby Evropská centrální banka udělala za něho veškerou tu špinavou práci, jak tomu bylo s Řeckem a Itálií. Nemá prostě nástroje, jichž by mohla použít,“ podotýká Lynn. Podle jeho názoru za této situace Brusel „zjevně přehrává“, jak tomu bylo v případě brexitu, v naději, že se Varšava poleká a přistoupí na jakékoli potřebné kompromisy. „Tvrdý polexit způsobí obrovské těžkosti. A EU je samozřejmě i nadále velmi populární mezi polskými voliči. Nicméně EU začíná rvačku, v níž prohraje. A ve vzdálenější perspektivě může Polsko dokonce ztratit,“ píše v závěru Lynn.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Vyhraje ta strana, které pošle pokyny nedebil K. Olinka s pochroumanou mentalitou. To je mimo debatu. Já jsem na straně Polska.

Karel Adam A tím skončí celá EU .....

2

brusel

polsko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brusel, polsko, eu, legislativa