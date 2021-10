Fičák v české zahraniční politice. Těsněji se přilneme k Západu

https://cz.sputniknews.com/20211012/ficak-v-ceske-zahranicni-politice-tesneji-se-prilneme-k-zapadu--16139116.html

Před Černínským palácem, kde sídlí ministerstvo zahraničních věcí České republiky, stojí socha druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Až diplomacii bude šéfovat nový ministr bude stržena? Kandidát si se sochami nerozumí a stejně může dopadnout i naše zahraniční politika.Co tím chceme říct? Dosluhující vládní koalice hnutí ANO s ČSSD a tichou podporou KSČM volby projela. Přičemž dvě poslední zmíněné strany totálně, neboť vypadly z Poslanecké sněmovny. Je tu jistota, že se bude střídat vláda. Vládní kabinet už horečně připravují souručenství Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci) se souručenstvím Pirátů a Starostů.V posledním volebním období si post ministra zahraničí vydupali sociální demokraté. A my víme, jak to nakonec dopadlo. Černínu šéfoval Tomáš Petříček, který se netajil svou láskou ke všemu unijnímu a podbízel se Západu. Zato s Východem měl očividně problém. Vystupoval proti Rusku a Číně, přičemž si dovoloval nediplomatické výpady. Pak přišel na ministerstvo Jakub Kulhánek a... a nic se nezměnilo k lepšímu. Ba naopak! Už za jeho působení se rozhořela kauza Vrbětice, která stále není došetřena, ale údajný viník byl veřejně pojmenován. Suma sumárum, česká diplomacie byla poslední čtyři roky prounijní a agresivní k východním velmocím. A to by se teď mělo změnit? V žádném případě.Podle některých domněnek by se novým ministrem zahraničí měl stát Ondřej Kolář. Že vám to něco, drazí čtenáři, říká? Ano, přesně ten starosta Prahy 6, který nechal z náměstí Interbrigády odstranit pomník hrdinného sovětského maršála Ivana Koněva. Tak přesně on se dere do křesla šéfa diplomacie. A to bude fičák. Ačkoli volby vyhrála koalice vedená ODS, tak s jistotou můžeme zapomenout na zahraniční politiku se střízlivým vztahem k EU. A pokud diplomacii bude řídit starosta Kolář, tak zlepšení vztahů Prahy s Moskvou nelze očekávat. Panují obavy, že budou padat i další sochy osvoboditelů naší vlasti.O změně české zahraniční politiky po sněmovních volbách Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.Určitě lze čekat zesílení protiruskeho a protičínského akcentu naší zahraniční politiky. To je všem potenciálním budoucím vládním subjektům společně," míní expert.Nebude vztah jednotlivých stran koaliční vlády k EU zdrojem napětí a konfliktů? ODS jinak vnímá naší roli v Evropské unii než Piráti nebo TOP 09."Ano, bude velmi zajímavé sledovat, jak bude ODS vyvažovat extrémně prounijni orientaci celého zbytku potenciální vládní koalice, protože všechny jeho součástí, STAN, KDU- ČSL, TOP 09 i Piráti mají například jako jednu z priorit přijetí eura apod. V tomto ohledu lze očekávat i silné střety po linii vláda vs. opozice, protože vedle tvrdé prounijniho hnutí SPD se bude v záležitostech EU vůči vládě čím dál silněji vymezovat i hnutí ANO, jehož euroskepticismus v průběhu času logicky poroste," říká pan Doležal.A co Rusko? Když se ministrem zahraničí stane Ondřej Kolář dá se čekat ještě větší vyostření s Moskvou?"Jak už jsem naznačil v jedné z předchozích odpovědi, vyostřeni těchto vztahu lze čekat tak jako tak, za všech okolností. Bez ohledu na to, kdo bude ministrem zahraničí nové vlády. Pokud jde o osobu Ondřeje Koláře, jsem přesvědčen, že by jej prezident Zeman, pokud by takový návrh od Petra Fialy obdržel a pokud bude zdrav a plně při síle pro výkon svých kompetenci, ministrem zahraničí nejmenoval," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bancafe Těsněji se přilneme ?? Copak to ještě těsněji jde ?? Vždyť už nic nemáme, vše přilnulo na západ. Ještě zbývají naše peněženky, domy, zahrady ,, vše přilne na západ. 5

Karel Adam Tak těsně, až přestaneme dýchat...... 4

Alena Novotná

