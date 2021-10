FT: Moldavsko požádalo EU o mimořádné dodávky plynu přes Rumunsko

https://cz.sputniknews.com/20211012/ft-moldavsko-pozadalo-eu-o-mimoradne-dodavky-plynu-pres-rumunsko-16135513.html

Moldavská vláda se hodlá dohodnout s Evropskou unií na dodatečných nákupech plynu přes sousední Rumunsko kvůli snížení dodávek ze strany ruského koncernu... 12.10.2021, Sputnik Česká republika

Platnost plynového kontraktu mezi Gazpromem a Kišiněvem vypršel na konci září, 1. října vyšlo najevo prodloužení dohody na další měsíc, jednání o dlouhodobém kontraktu přitom pokračují. Cena modrého paliva pro Moldavsko dosáhla 790 dolarů za tisíc kubických metrů při průměrné ceně 200 dolarů. V pondělí úřady v Kišiněvu informovaly o možnosti nákupů plynu v Rumunsku a dalších členských zemí EU a také na Ukrajině.Podle Financial Times Moldavsko žádá od Bruselu mimořádné dodávky modrého paliva a chce s pomocí Evropské unie dosáhnout změny způsobu nákupu rumunského plynu, Bukurešť je znepokojena pokrytím vlastních potřeb.V současné chvíli Kišiněv nakupuje plyn od Gazpromu na základě kontraktu, který byl uzavřen před 13 lety, ceny jsou vázány na cenu ropy.Příjmy Gazpromu z exportu plynu se zdvojnásobilyPříjmy Gazpromu plynoucí z exportu plynu v období mezi lednem a srpnem vyrostly na dvojnásobek v přepočtu na rok, do úrovně 28,4 miliardy dolarů. Exportní cena v srpnu vyrostla o 15,2 % ve srovnání s předchozím měsícem – na úroveň 282,4 dolarů za tisíc kubických metrů. Informace vyplívají z dat Federální celní služby.Fyzický objem exportu plynu v období mezi lednem a srpnem vyrostl o 11,7 % ve srovnání se stejnou periodou minulého roku. Činil 140,6 miliard kubických metrů.V srpnu příjmy společnosti vyrostly o 36,3 % ve srovnání s červencem, činily 4,74 miliard dolarů. Objem exportu přitom v srpnu vyrostl o 18 % v přepočtu na měsíce, činil 16,8 miliardy kubických metrů plynu. Ve srovnání se srpnem roku 2020 příjmy Gazpromu vyrostly téměř na dvojnásobek, objem exportu se přitom snížil o 2,3 %. Rok předtím cena za tisíc kubických metrů plynu činila 92,65 dolarů.Cena exportního plynu dopravovaného plynovody byla v srpnu tohoto roku o mnoho vyšší, než je minimální rentabilní úroveň. Tu experti oceňují na 90-100 dolarů za tisíc kubických metrů. Cena v červenci dosahovala úrovně 245,1 dolarů za tisíc kubických metrů. V červnu to bylo 226,5 dolarů a v květnu cena byla 199,7 dolaru.Nedostatek plynuSvětový plynový trh trápí nedostatek plynu nehledě na slova ruského prezidenta o možném zvýšení dodávek, podotkli před dvěma dny odborníci Bank of America (BofA).Prezident Ruska Vladimir Putin uspořádal minulou středu poradu o energetice, na níž byla velká pozornost věnována cenám na evropském plynovém trhu. Hlava ruského státu mj. zdůraznil, že Gazprom plní a musí plnit i nadále smluvní závazky. Zároveň vyzval k tomu, aby byla promyšlena možnost opatrného zvyšování nabídky na trhu, například na burze v Petrohradu. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov podotkl, že potenciál pro zvýšení dodávek plynu do Evropy existuje, všechno ale záleží na komerčních dohodách.„Vidíme, že světový a evropský plynové trhy trápí i nadále nedostatek plynu nehledě na slova ruského prezidenta o dodatečných objemech… Evropské ceny plynu se prudce zvyšovaly… kvůli obavám z nadcházející zimní plynové krize a následujícím komentářům ruského prezidenta o dodatečných objemech plynu pro Evropu,“ uvedli v BofA.Ceny plynu v Evropě se prudce zvýšily v posledních měsících. Jak podotýkají odborníci, růst cen futures v Evropě je spojen s několika faktory: nízkou úrovní naplnění evropských podzemních plynojemů, omezenou nabídkou ze strany hlavních dodavatelů a velkou poptávkou po LNG v Asii.Sledujte náš kanálna chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Rumunsko v letošním roce odebralo od Gazpromu o 367% víc plynu než v loňském roce, vydělá na tranzitu. 2

mdok1 Moldavsko je ďalšia sovietska republika, ktorá sa otočila k Rusku chrbtom a vydala sa na cestu svetlých zajtrajškou na čele s Bruselom. A teraz od Buselu pýtajú komoditu, ktorú Brusel nemá, jednoducho nemá. To sú zaujímavé veci. 2

