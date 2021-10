Média: Ukrajina čelí plynové krizi

https://cz.sputniknews.com/20211012/media-ukrajina-celi-plynove-krizi-16135049.html

Zmíněné instituce podle informací v článku musí za plyn platit 35-45 hřiven (pozn. cca 29 – 38 Kč) za kubický metr.Dříve ukrajinská vláda s Naftogazem a místními úřady uzavřela memorandum, ve kterém je cena zafixována na 13,6 hřivnách (pozn. 11,4 Kč) za kubický metr. Dodávat plyn za snížené ceny má podle memoranda dodávat Naftogaz Trading. Ten se ale neúčastní tendrů. Hlásí se do nich pouze soukromé společnosti, které jsou připraveny plyn dodávat pouze za tržní ceny.Zároveň mnohé rozpočtové a komunální instituce již vypověděly staré smlouvy se soukromníky v naději, že uzavřou nové smlouvy s Naftogazem. Nyní se tyto instituce krátce před začátkem topné sezóny ocitly úplně bez smluv. „Kvůli tomu podniky a organizace státního sektoru narychlo uzavírají smlouvy na topnou sezónu s vysokými cenami, se kterými nepočítají rozpočty odpovídajících úrovní,“ uvádí se v článku.Problémy mají také normální občané. Někteří spotřebitelé, kteří platí za plyn podle sazby ročního tarifu s fixovanou cenou okolo 8 hřiven (pozn. 6,7 Kč), jsou nuceni za plyn platit 16,5 hřiven (pozn. 13,8 Kč). Jde o ty, kdo byl převeden k dodavateli „poslední naděje“, přičemž to často probíhá bez vědomí spotřebitele. A to kvůli tomu, že někteří dodavatelé odmítají plnit své závazky. Podle Byznys.Cenzor jde o 600 tisíc ukrajinských rodin.Již dříve starosta města Ivano-Frankivsk Ruslan Marcinkiv informoval o mimořádné situaci kvůli nedostatku dodávek plynu rozpočtovým institucím města. Vysvětlil, že nyní se teplota v nemocnicích, školách a školách pohybuje okolo 18-19 stupni. Podle úředníka byla na začátku roku dohodnuta cena dodávek plynu okolo 7-8 hřiven (pozn. 6,7 Kč) za kubický metr, nyní však cena paliva vyletěla na 30 hřiven (pozn. 25 Kč).Nedostatek plynuSvětový plynový trh trápí nedostatek plynu nehledě na slova ruského prezidenta o možném zvýšení dodávek, podotkli nedávno odborníci Bank of America (BofA).Prezident Ruska Vladimir Putin uspořádal minulou středu poradu o energetice, na níž byla velká pozornost věnována cenám na evropském plynovém trhu. Hlava ruského státu mj. zdůraznil, že Gazprom plní a musí plnit i nadále smluvní závazky. Zároveň vyzval k tomu, aby byla promyšlena možnost opatrného zvyšování nabídky na trhu, například na burze v Petrohradu. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov podotkl, že potenciál pro zvýšení dodávek plynu do Evropy existuje, všechno ale záleží na komerčních dohodách.„Vidíme, že světový a evropský plynový trh trápí i nadále nedostatek plynu nehledě na slova ruského prezidenta o dodatečných objemech… Evropské ceny plynu se prudce zvyšovaly kvůli obavám z nadcházející zimní plynové krize a následujícím komentářům ruského prezidenta o dodatečných objemech plynu pro Evropu,“ uvedli v BofA.Ceny plynu v Evropě se prudce zvýšily v posledních měsících. Jak podotýkají odborníci, růst cen futures v Evropě je spojen s několika faktory: nízkou úrovní naplnění evropských podzemních plynojemů, omezenou nabídkou ze strany hlavních dodavatelů a velkou poptávkou po LNG v Asii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

